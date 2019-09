Monica Bellucci è una delle pochissime attrici italiane a lavorare pressoché per pellicole internazionali. All'estero è considerata la quintessenza del fascino mediterraneo della bellezza latina. Dal 2013 vive a Parigi assieme alle sue figlie, ma domenica è stata una delle tantissime star attese alla sfilata della nuova collezione di Dolce & Gabbana, presentata durante la Fashion Week nel quadrilatero della moda.

Monica Bellucci: il nuovo look

La diva nostrana per l’occasione ha scelto un tailleur bianco (rigorosamente Dolce & Gabbana) con camicia trasparente nera con foulard annodato al collo, che lasciava mostrare il reggiseno. Occhiali da sole scuri, cerchi grandi Cartier alle orecchie e, soprattutto, un taglio fresco realizzato dall’hairstylist John Nollet: un caschetto corto con riga laterale e ciuffo con onda che ha stupito tutti e catturato l’attenzione dei fotografi presenti all’evento. La foto condivisa dall’attrice sul suo profilo Instagram ha raggiunto in pochissime ore oltre 80mila “mi piace”. “Sublime”, “Guapisima. Elegancia pura”, “Fantastic”, “You are beautiful as always”, questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai suoi fan sparsi in tutto il mondo sotto il post.

Dal lungo con frangia al corto

Nel corso degli anni Monica Bellucci ha sempre preferito una lunga chioma, il più delle volte portata tutta su un lato, ma alle porte dei suoi 55 anni (li compirà il 30 settembre) ha deciso di cambiare e di stupire tutti con un bellissimo caschetto in linea con la tendenza di quest’anno, che la rende ancora di più una diva. Una scelta che in molti hanno apprezzato e dalla quale sicuramente in tante donne trarranno spunto.

Monica Bellucci da Venezia alla Milano Fashion Week

Ha partecipato alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia assieme al suo ex marito Vincent Cassel per la riedizione di Irréversible e dal suo arrivo in Laguna al red carpet non si è fatto altro che parlare di lei. Allo sbarco al Lido Monica Bellucci ha sfoggiato un raffinato completo maschile dark con camicia trasparente e sandali con plateau e tacco stiletto, mentre durante la serata dedicata al suo film, si è affidata nuovamente alla casa di moda italiana Dolce & Gabbana, scegliendo un sensualissimo abito rosso, ricamato con motivi floreali.