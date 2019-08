Quest’anno inizierà il 17 e terminerà il 23 settembre 2019 e nel corso della settimana si assisterà alle sfilate della Primavera Estate 2020. La Milano Fashion Week ogni anno rivela tutte le collezioni per la bella stagione. I brand interessati saranno come sempre i più prestigiosi d’Italia ma anche quelli di stilisti emergenti che dopo anni di lavoro riescono a presentare il loro marchio durante la Milano Moda Donna.

Durante la settimana s’incroceranno sfilate, presentazioni della collezione ma anche appuntamenti ai quali tutti i fashion blogger e buyer non vogliono e non possono assolutamente rinunciare.

Milano Fashion Week: il calendario

Gli appuntamenti saranno in tutto 59 e la Camera Nazionale della Moda Italiana ha presentato il calendario completo di tutti gli eventi della settimana, dalle sfilate ai party glamour organizzati dagli stilisti più importanti.

Martedì 17

La Milano Fashion Week inizierà con il CNMI Fashion Hub Opening organizzato alle 20:00 da Moda Milano Donna.

Mercoledì 18

La giornata si aprirà con la conferenza stampa alle 9:30 ma proseguirà alle 10:30 con la sfilata di Angel Chen in Via Olona, 6 bis; alle 11:30 ci sarà Tiziano Guardini Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust in Piazza Duomo - Scalone Arengario; 12:30 il debutto di Peter Pilotto in Via A. Manzoni, 42; 13:15 Calcaterra in Via Meravigli, 7; 14:00 si tornerà in Via Olona, 6 BIS per seguire la sfilata di Marco Rambaldi Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust. Nel pomeriggio alle 15:00 ci sarà Arthur Arbesser in Location Tbc; alle ore 16:00 sarà la volta di Prada in Via Lorenzini, 14; alle 17:00 Annakiki in Via Calabiana, 6; alle 18:00 Alberta Ferretti in Piazza Lina Bo Bardi, 1; alle 19:00 N°21 presenterà la collezione uomo/donna in Via Archimede, 26; per concludere alle 20:00 ci sarà Jil Sander in Via Brera, 28.

Giovedì 19

Inizierà la giornata Max Mara alle 9:30 in Via Roentgen, 1; seguirà alle 10:30 Emporio Armani con il doppio show prima in Via Bergognone, 59 e in seguito l’ACT N°1 Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust in Via Olona, 6 BIS; alle 12:30 ci sarà Fendi nella Location TBC. Alle ore 13:30 Anteprima in Via San Luca, 3; 14:30 Genny in Piazza Affari, 6; 15:30 Luisa Beccaria in Via Palestro, 16; 16:30 Vivetta presso Location TBC 17:30; Simona Marziali – MRZ (vincitrice di Who’s on Next 2018, progetto di scouting dedicato al Made in Italy) Supported by CNMI Location TBC; 18:30 Bottega Veneta in Via Senato, 10; 18:30 Daniela Gregis in Piazza Sant'ambrogio, 23/A e per concludere alle 20:30 Moschino in Via Piranesi, 14.

Venerdì 20

Tod's aprirà la quarta giornata dedicata alla moda alle in Via Palestro, 14; 10:30 Blumarine in Corso Venezia, 16; 11:30 Brognano in C.So Venezia, 51; 12:30 Sportmax in Piazza Lina Bo Bardi, 1; 13:15 Antonio Marras in Corso Buenos Aires, 33; 14:00 Etro in Via Conservatorio, 12; 15:00 Marni in Viale Umbria, 42; 16:00 Iceberg presso Location Tbc e a seguire Marco De Vincenzo; 18:00 Aigner in Piazza Duomo - Scalone Arengario; 19:00 Frankie Morello presso Location Tbc; terminerà alle 20:00 Versace in Piazza VI Febbraio.

Sabato 21

Inizierà alle 9:30 Salvatore Ferragamo in Via E. Besana 12; 10:30 Gabriele Colangelo in Piazza Duomo - Scalone Arengario; 11:30 MSGM in Viale Alemagna, 6; 12:30 Cividini in Via San Gregorio, 29; 14:00 Ermanno Scervino in C.So Venezia, 16; 15:00 Philosophy Di Lorenzo Serafini in Viale Alemagna, 6; 16:00 Giorgio Armani in Via Borgonuovo, 11; 17:00 Stella Jean presso Location TBC; 18:00 Agnona in Via Vigevano, 18; 19:00 Missoni presso Location TBC e alle 20:00 GCDS in Piazza Lina Bo Bardi, 1. Alle 13:15 ci sarà il CNMI Camera Buyer Italia Event.

Domenica 22

9:30 Drome in Via Olona, 6 Bis; 10:30 ci sarà il ritorno in passerella di Boss in Via Savona, 56; 11:30 Shuting Qiu Supported By CNMI in Piazza Duomo - Scalone Arengario; 12:30 Laura Biagiotti in Via Rivoli, 6; 13:15 Fila in Via Watt, 15; 15:00 Atsushi Nakashima in Piazza Duomo - Scalone Arengario; 16:00 Gucci in Via Mecenate, 77; 17:00 Cristiano Burani in Via Meravigli, 7; per finire alle 20:00 ci sarà il Green Carpet Fashion Awards Italia 2019.

Lunedì 23

L'ultimo giorno sarà dedicato interamente agli artisti emergenti: alle 9:30 Ultràchic Supported By CNMI in Piazza Duomo - Scalone Arengario e alle 10:30 Alexandra Moura sempre in Piazza Duomo ma presso Scalo. Per concludere la settimana della moda milanese ci sarà il Fashion Hub and Emerging Designers Market Day.