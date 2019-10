Amore al capolinea tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè

Si parlava già da qualche tempo della crisi tra il fratello di Belen Rodriguez e la showgirl italoamericana e adesso è la stessa Soleil Sorgè ad ammettere che tra i due è finita. Le prime avvisaglie ci sono state questa estate, quando i ragazzi hanno smesso di seguirsi su Instagram per poi tornare sui loro passi a distanza di qualche settimana, consacrando il loro amore tatuandosi lo stesso simbolo dietro la nuca.

La rottura definitiva

Se questa estate il motivo del litigio e dell’allontanamento momentaneo è stata la gelosia di Jeremias Rodriguez e la leggerezza di Soleil Sorgè nell’indossare un costume un po’ troppo trasparente, questa volta pare che ci sia qualcosa di più serio ed è la stessa modella a mettere definitivamente la parola fine. I dettagli ancora non si conoscono, come non si sa quale sia stata la causa scatenante, cosa che è certa, però, è che sia stata la ragazza a chiudere la storia.

Con la rottura della relazione e la fine della convivenza, purtroppo è svanito anche il sogno di formare una famiglia insieme. Dopo la crisi di questa estate, infatti, i ragazzi avevano manifestato il loro desiderio di avere dei bambini. Probabilmente l'allontanamento tra i due ragazzi risale già a qualche giorno e così si spiegherebbe l’assenza della coppia nella vacanza in famiglia a Panama che i De Martino e i Rodriguez stanno facendo in questi giorni in occasione del trentesimo compleanno del ballerino napoletano.

Chi è Soleil Sorgè

La bellissima ormai ex fidanzata del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez è diventata nota dopo la sua partecipazione a un programma televisivo, dove si era presentata inizialmente come corteggiatrice del tronista Luca Onestini, per poi passare a Marco Castagna e infine tornare sui suoi passi iniziando una brevissima storia d’amore con l‘attuale fidanzato di Ivana Mrazova. Tuttavia, mentre il suo partner stava partecipando ad un altro programma televisivo, Soleil Sorgè ha rivisto il modello milanese iniziando un lungo flirt, finito poco prima di intraprendere la relazione con Jeremias Rodriguez. Prima di diventare così nota, la ragazza italoamericana aveva partecipato aMiss Italia nel 2014, per poi iniziare a condurre diversi programmi televisivi in onda nelle reti locali della Capitale e a lavorare come modella e fotomodella. Dal prossimo dicembre, fino a metà gennaio 2020, Soleil Sorgè reciterà nello spettacolo teatrale "Doppio Misto", una commedia scritta e diretta da Danilo De Santi e a cui parteciperanno anche Milena Miconi e Marco Fiorini.