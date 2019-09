Jennifer Lawrence è una delle più grandi stelle del mondo Hollywood. Nonostante la giovanissima età, appena 29 anni, l’attrice vanta già una carriera in grado di far impallidire le più grandi dive della settima arte.

Jennifer Lawrence: talento e ironia

La grande esplosione internazionale di Jennifer Lawrence arriva con “Un gelido inverno”, il resto è storia. L’attrice conquista subito pubblico e critica grazie al talento smisurato, alla bellezza innegabile e alla simpatia travolgente. Negli anni Jennifer Lawrence (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) non ha soltanto fatto emozionare e commuovere il pubblico conquistando un Premio Oscar come “Miglior attrice protagonista” a soli 23 anni e tre Golden Globe prima della soglia dei trent’anni, ma è anche stata in grado di imporsi come una vera e propria mattatrice nel mondo dell’intrattenimento

Sono tanti i video, le interviste e le uscite pubbliche che hanno fatto il giro del web, uno degli ultimi episodi è la serata con Adele in un bar di New York tra lo stupore dei presenti.

Jennifer Lawrence: la lista di nozze

L’ultima notizia dell’attrice che ha immediatamente conquistato i social è quella riguardante la sua lista di nozze. Infatti la protagonista di Hunger Games sta per convolare a nozze con l’esperto d’arte Cooke Maroney, conosciuto nel 2018.

Poche ore fa l’attrice, classe 1990, ha reso pubblica la sua lista tramite Amazon, inutile dire come l’iniziativa abbia subito fatto il giro del mondo stupendo ancora una volta tutti. Tra i prodotti segnalati dalla ragazza troviamo utensili per la cucina, calici, una macchina per fare la pasta a mano, teglie, un libro di ricette e tanti altri oggetti, insomma tutto ci che serve per una neosposa. L’iniziativa di Jennifer Lawrence segna anche una partnership con Amazon Conservation per la difesa della foresta Amazzonica.