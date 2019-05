Questa notte Drake è stato il grande protagonista dei Billboard Music Awards, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti musicali che celebra gli artisti di maggior successo dell’ultimo anno che hanno dominato le classifiche americane di vendita.

Il mattatore della serata è stato il rapper canadese che ha fatto incetta di vittorie diventando il cantante con più premi nella storia della manifestazione grazie a un totale di ben ventisette trofei, di cui dodici vinti ieri, superando così il primato detenuto precedentemente da Taylor Swift.

Drake: protagonista assoluto della serata

L’artista, classe 1986, si è presentato ai nastri di partenza con ben diciannove nomination e nonostante concorresse contro altri grandi mostri della musica internazionale ha avuto la meglio in quasi tutte le categorie, tra le quali alcune delle più importanti come “Top Artist”, “Top Male Artist”, “Top Billboard 200 Album”, “Top Song Sales Artist”, “Top Billboard 200 Artist”.

Motivo di grande successo il suo ultimo album “Scorpion” che ha dominato non soltanto le classifiche americane ma anche quelle di numerosi paesi in tutto il mondo vendendo oltre un milione di copie negli Stati Uniti d’America e più di 50.000 in molte nazioni, tra le quali Regno Unito e Canada, due tra i più importanti mercati discografici a livello internazionale.

Drake: il premio come "Top Billboard 200 Album"

Drake si è presentato sul palco per ritirare il premo “Top Billboard 200 Album” e in tale occasione si è reso protagonista di un divertente siparietto che ha fatto subito il giro dei social. Infatti il cantante ha speso parole di ringraziamento per coloro che hanno lavorato con lui alla realizzazione del suo progetto citando però alla fine una delle protagonisti principali de Il Trono di Spade, ovvero Arya Stark.

Drake: i ringraziamenti per il successo di “Scorpion”

La combattente di casa Stark, interpretata da Maisie Williams (qui le foto più belle dell'attrice), è stata al centro dell’ultimo episodio della serie in cui ha fronteggiato un temibile nemico dando vita a uno scontro epico che ha appassionato milioni di fan tutto il mondo. Queste le parole del discorso di ringraziamento di Drake: “Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, ci sono molte persone da menzionare, grazie a tutti coloro che mi hanno dedicato tempo ed energia stando lontani dalle loro famiglie e dagli amici mentre stavamo cercando di portare a termine questo lavoro. Ho sempre sognato di fare un doppio album e finalmente ci sono riuscito, quindi non lo farò mai più.

Drake: le parole dedicate ad Arya Stark

Infine l’artista ha concluso citando Arya Stark: "E grazie a Billboard, ho bisogno di un bicchiere di champagne e un applauso enorme per il lavoro fatto da Arya Stark la scorsa settimana”. Il pubblico ha subito risposto alle parole di Drake con un caloroso applauso.