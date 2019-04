La americana guarda tutti dall' alto in basso , grazie all'album di debutto «Invasion of Privacy» e il singolo «I Like It», vendutissimo negli Stati Uniti

I Billboard Music Award (BBMAs) svelano le prime carte, annunciando le nomination dell’edizione 2019. A guardare tutti dall’altro in basso, con 21 candidature, la rapper Cardi B, presente sia con il fortunato album di debutto «Invasion of Privacy» sia con l’altrettanto fortunato singolo «I Like It», vendutissimo negli Stati Uniti.

Seguono a ruota il rapper Drake e Post Malone, con 17 candidature ciascuno, mentre, tra le donne, la sfida è tutta con Ariana Grande, forte del successo di «Thank U, Next» e «7 Rings».

Da segnalare anche la presenza di Lady Gaga e Bradley Cooper con la super hit «Shallow» che, dopo la vittoria agli Oscar, potrebbero bissare il successo anche ai Billboard Music Award. Di seguito, le categorie principali.

Top Artist

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

Top Male Artist

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Travis Scott

XXXTENTACION

Top Female Artist

Cardi B

Ariana Grande

Halsey

Ella-Mai

Taylor Swift

Top Duo/Group

BTS

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

Best New Artist

Bazzi

Juice WRLD

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai

Top Hot100 Song

«I Like It» di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

«Lucid Dreams» di Juice Wrld

«Girls Like You» dei Maroon 5 ft. Cardi B

«Better Now» di Post Malone

«SICKO MODE» di Travis Scott ft. Drake

Top Collaboration

«I Like It» di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

«Love Lies» di Khalid e Normani

«Girls Like You» dei Maroon 5 ft. Cardi B

«Happier» di Marshmello ft. Bastille

«Psycho» di Post Malone ft. Ty Dolla $ign

Top Selling Song

«I Like It» di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

«In My Feelings» di Drake

«Without Me» di Halsey

«Shallow» di Lady Gaga & Bradley Cooper

«Girls Like You» dei Maroon 5 ft. Cardi B

Top Billboard 200 Album

«Invasion of Privacy» di Cardi B

«Scorpion» di Drake

«beerbongs & bentleys» di Post Malone

«ASTROWORLD» di Travis Scott

«?» di XXXTentacion

Top Soundtrack

«13 Reasons Why: Season 2»

«A Star is Born» di Lady Gaga & Bradley Cooper

«Bohemian Rhapsody» dei Queen

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»

«The Greatest Showman»