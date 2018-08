Drake diventa il primo artista a superare i 50 miliardi di streaming

Nuovo record per Drake: il rapper canadese è infatti diventato il primo artista a superare i 50 miliardi di passaggi sulle principali piattaforme di streaming. Lo ha annunciato la sua etichetta discografica, la Young Money Entertainment.

Il conteggio

Il numero totale di streaming è in verità molto difficile da calcolare. Lo scorso mese Apple aveva confermato che Drake aveva superato i 10 miliardi, mentre la cifra su Spotify si attesterebbe sui 13 miliardi. Il totale, tuttavia, come riporta Forbes, potrebbe essere anche maggiore di 50 miliardi, considerando che non tutte le piattaforme online sono conteggiate per la compilazione delle classifiche musicali.

Il successo di "Scorpion"

A contribuire al primato, il successo dell’album "Scorpion", pubblicato lo scorso 29 giugno. L’ideale seguito di “Views" del 2016 era già diventato il primo disco a superare il miliardo di streaming sulle principali piattaforme online in una sola settimana, infrangendo anche i record per il "single-day streaming" - il maggior numero di passaggi fatti registrare il primo giorno di pubblicazione.



L'uomo dei record

“Scorpion” si trova attualmente al primo posto della Billboard Top 200 per la quinta settimana consecutiva, mentre il singolo “In my feelings” è in vetta alla Billboard Hot 100 per la quarta settimana consecutiva. All’uscita dell’album, inoltre, ben sette brani del disco erano entrati nella top 10 dei singoli più venduti, permettenfo a Drake di battere un record messo a segno dai Beatles nel lontano 1964: nell’anno del loro sbarco negli Usa, i fab four riuscirono a piazzarne cinque nella prestigiosa classifica.