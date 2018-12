Post Malone, il nuovo album uscirà a fine 2018?

È stato uno degli artisti più ascoltati del 2018 ma Post Malone sta già lavorando ad un nuovo progetto discografico. A soli sette mesi dall’uscita di “Beerbongs & Bentleys”, con all’interno i singoli di successo “Psycho” e “Rockstar”, il rapper ha annunciato la sua voglia di pubblicare nuovo materiale prima della fine di quest’anno. Tramite Twitter, Post Malone ha scritto: «Sto cercando di pubblicare un nuovo corpo di lavoro prima della fine dell'anno, ma tutti sappiamo come funziona…». Il riferimento è ai due precedenti album del cantante che hanno subito notevoli ritardi rispetto alla data di pubblicazione prevista. Il suo album di debutto “Stoney” sarebbe dovuto uscire il 26 agosto 2016 e c’era anche un mixtape intitolato “26 agosto” proprio per annunciare la data della pubblicazione. In realtà i fan hanno dovuto aspettare fino al 9 dicembre di quell'anno per conoscere finalmente il suo progetto discografico. Tra i primi due album c’è stata un periodo di pausa di circa due anni e quindi appare davvero particolare la scelta di Post Malone di poter pubblicare un nuovo album a stretto giro.

I record di Post Malone

Già prima dell’estate, il rapper aveva rivelato la volontà di lavorare già al suo prossimo album. Di ritorno da due concerti sold out a New York e Cincinnati, Post Malone scelse sempre twitter per annunciare ai suoi fan la sua scelta: «Sto scrivendo per il prossimo album, grazie a tutti quelli che mi stanno sostenendo”». Era il 5 giugno e in quel periodo l’album “Beerbongs & Bentleys” aveva conquistato il primo posto in classifica tra i più venduti negli Stati Uniti. Un anno davvero straordinario per Post Malone che recentemente è entrato a far parte della lista di Forbes tra gli under 30 più influenti della musica. Del resto il rapper è entrato nella storia della musica americana riuscendo a collezionare oltre 430 milioni di ascolti in streaming in pochi giorni. 14 delle 18 canzoni presenti in “Beerbongs & Bentley” sono entrate nella classifica delle 40 canzoni più ascoltate negli Stati Uniti e rappresenta un nuovo record assoluto per un artista. Inoltre “Stoney”, album di debutto” è stato nella Top 10 americana degli album R&B più a lungo di “Thriller” di Michael Jackston. L’album di Post Malone ha battuto il record del Re del Pop ed è in classifica da ben 77 settimane, contro le 76 del classico del 1982.

Il tour in Europa e Australia

L’ultimo brano firmato da Post Malone è “Sunflower”, brano che fa parte della colonna sonora del nuovo capitolo della saga dedicata a Spiderman, “Un nuovo universo”, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 20 dicembre. Nel 2019 il rapper è atteso da un lungo tour in Europa e in Australia che partirà da Dublino il 14 febbraio e si concluderà il 7 maggio a Sydney. Ad oggi non è prevista nessuna data in Italia, ma sarà in Irlanda, Inghilterra, Scozia, Francia, Olanda, Germania, Svezia, Danimarca, Germania e Belgio e chiuderà il tour europeo a Londra. In Australia andrà in scena a Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane e Sydney.