People ha deciso: Jennifer Garner è la donna più bella del mondo

Il magazine People ha sentenziato: la donna più bella del mondo per l’anno 2019 è l’attrice Jennifer Garner. Da Julia Roberts a Jennifer Lopez, da oltre vent’anni l’annuncio della vincitrice è uno dei momento mediatici più attesi a livello internazionale.

People: il record rimane di Julia Roberts

La cantante Pink perde lo scettro che passa nelle mani di Jennifer Garner. L’attrice americana, classe 1972, è stata eletta la donna più bella del mondo inserendo così il suo nome accanto ad altre grandi icone della nostra società. Nel corso degli anni sono tante le personalità internazionali che hanno conquistato il gradino più alto del podio, divenuto oggi un importantissimo e prestigioso riconoscimento.

Al momento il record per il maggior numero di volte al primo posto della classifica è detenuto da Julia Roberts che ha fatto la sua prima apparizione a soli ventitré anni nel 1991 per poi trionfare nuovamente nel 2000, nel 2005, nel 2010 e infine nel 2017. Al secondo posto a pari merito troviamo Michelle Pfeiffer e Jennifer Aniston, entrambe presenti con due medaglie d’oro: la prima nel 1990 e nel 1999, la seconda nel 2004 e più recentemente nel 2016.

Nella chart annuale di People troviamo praticamente tutte le artiste più iconiche degli ultimi anni che hanno rivoluzionato e influenzato cinema e musica, da Nicole Kidman nel 2002 ad Angelina Jolie nel 2006, da Drew Barrymore nel 2007 a Jennifer Lopez nel 2011.

Jennifer Garner: carriera e amore

Il debutto di Jennifer avviene alla metà degli anni ’90 quando si fa notare per bellezza e bravura. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti e pian piano l’attrice aumenta sempre di più la sua popolarità fino a diventare una delle star più amate del mondo incantato di Hollywood. Nel corso della sua carriera Jennifer recita in numerose pellicole di straordinario successo, tra queste “Juno”, “Dallas Buyers Club” e “30 anni in 1 secondo”.

Per quanto riguarda il fronte sentimentale, Jennifer è stata legata per molti anni all’attore Ben Affleck (qui le foto della trasformazione dell'attore) con il quale ha avuto tre bambini, nonostante l’amore tra i due sia terminato, la coppia ha mantenuto degli ottimi rapporti per amore dei figli.