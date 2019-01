Esistono 17 espressioni facciali ‘universali’ associate alle felicità

Una ricerca condotta dalla Ohio State University ha scoperto che in tutto il mondo gli esseri umani utilizzano le stesse 17 espressioni facciali per esprimere la propria felicità. Alcune sono molto simili tra loro e variano solo per fattori difficili da individuare a un primo sguardo, come l’ampiezza del sorriso. "Questa scoperta è stata un piacere, perché parla della complessa natura della felicità", spiega Aleix Martizen, coautore dello studio. Lo studio, pubblicato sulla rivista di settore Transactions on Affective Computing, ha evidenziato che gli esseri umani sono in grado di assumere migliaia di espressioni facciali differenti, ma ne esistono solo 35 che possono utilizzate con successo per esprimere le proprie emozioni oltrepassando le barriere culturali.

Lo svolgimento dello studio

Al disgusto è associata una singola espressione facciale riconoscibile in tutto il mondo, mentre per esprimere paura, sorpresa, rabbia e tristezza se ne utilizzano rispettivamente tre, quattro, cinque e cinque.

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno inserito in un lungo elenco 821 parole inglesi che descrivono i sentimenti e le hanno utilizzate per trovare su Internet numerose immagini di volti. Dei traduttori hanno trasposto le parole in spagnolo, cinese mandarino, farsi e russo, per poi inserirle nei motori di ricerca di 31 paesi in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia. Tramite questo processo il team di ricerca ha ottenuto 7,2 milioni di immagini e le ha utilizzate per scoprire quali espressioni facciali riescono a esprimere la medesima emozione in tutte le culture.

Le espressioni facciali ‘universali’

Al termine del lungo lavoro, gli esperti hanno determinato che ne esistono solo 35 (8 se si estende l’analisi a un numero più limitato di culture), 17 delle quali esprimono gioia o soddisfazione. Utilizzando degli algoritmi informatici, il team di ricerca ha scoperto, inoltre, che il volto umano è potenzialmente in grado di assumere 16.384 espressioni differenti, combinando i muscoli facciali in vari modi.