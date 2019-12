La navetta Starliner della Nasa costruita da Boeing ha fallito il test di prova iniziato alle 12.36 italiane del 20 dicembre e non sarà in grado di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale come inizialmente pianificato. Lo ha spiegato lo stesso capo dell’agenzia spaziale statunitense Jim Bridenstine, specificando che la navetta non è perduta e che la Nasa sta lavorando per farla tornare sulla Terra, precisamente in New Mexico entro 48 ore. Dopo un lancio avvenuto senza intoppi, la Starliner non è riuscita a entrare nell’orbita prevista, un problema che ha portato alla sospensione del test.