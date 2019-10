Luca Parmitano assume il comando della Stazione Spaziale Internazionale

Luca Parmitano è pronto a diventare il primo astronauta italiano ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Come previsto, il 2 ottobre è la data fissata per il passaggio di consegne con il russo Alexei Ovchinin, un evento che coincide con l’inizio della spedizione 61 e della seconda parte della missione Beyond. L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha comunicato che la cerimonia ufficiale, prevista per le 15.20 italiane, sarà trasmessa su Nasa Tv. AstroLuca raggiunge questo storico traguardo a pochi giorni dal suo 43esimo compleanno, festeggiato in orbita con gli altri membri dell’equipaggio dell’Iss con il quale ha condiviso un tiramisù.

Luca Parmitano, gli impegni da comandante dell’Iss

Oltre a rappresentare una novità assoluta per l’Italia, Luca Parmitano sarà anche il terzo europeo a ricoprire il ruolo di comandante dell’Iss. AstroLuca resterà al controllo della stazione orbitante per quattro mesi ricchi di attività, a partire dalle passeggiate spaziali previste per novembre allo scopo di allungare la vita di Ams-02, uno spettrometro installato nel 2011. Alla fine dello stesso mese Parmitano giocherà un ruolo fondamentale nell’esperimento Analog-1, comandando da remoto un robot che agirà sulla Terra con l’obiettivo di raccogliere campioni geologici dall’isola spagnola di Lanzarote, alle Canarie.

Parmitano sarà il “facilitatore” della missione

L’Esa spiega che il ruolo di comandante assunto da Luca Parmitano è “vitale per il successo di una missione”, nonostante il controllo generale della Stazione Spaziale Internazionale spetti ai direttori di volo situati a terra, a meno di emergenze a bordo. AstroLuca ha dichiarato di essere onorato per l’incarico che gli è stato assegnato, che affronterà con molta umiltà: “Mi vedo come un facilitatore, il mio obiettivo sarà quello di mettere tutti in condizione di esprimersi al meglio delle proprie capacità. In conclusione, però, sono responsabile della sicurezza dell’equipaggio e della Stazione, oltre che del successo complessivo della missione”. L’Expedition 61, seconda parte della missione Beyond, terminerà poi a febbraio 2020.