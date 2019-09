Luca Parmitano, compleanno in orbita in attesa del comando dell'Iss

Compie 43 anni Luca Parmitano, che festeggia il compleanno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sulla quale si trova da ormai due mesi. L’astronauta di Paternò celebrerà in compagnia di un numeroso equipaggio che comprende altri otto membri, con i quali condividerà il tiramisù, il suo dolce preferito che ha deciso ancora una volta di portare nello spazio dopo il successo riscosso nel 2013, durante la missione Volare. Nel giorno del suo compleanno Parmitano non rinuncia a pubblicare su Twitter un’altra foto spettacolare ottenuta dalla stazione orbitante, raffigurante “una macchia di colore nel deserto sudamericano”, come descritto dal cosmonauta.

AstroLuca, compleanno nello spazio

Luca Parmitano festeggia i suoi 43 anni sulla Stazione Spaziale Internazionale, raggiunta tra il 20 e il 21 luglio a bordo della navetta Soyuz. Nella ‘valigia’ riempita da AstroLuca prima di quel viaggio c’erano alcune foto di amici e parenti, oltre alla scultura di un neonato; il cibo portato in orbita era invece un’esplicita richiesta dei colleghi, che hanno obbligato l’astronauta a rifornire l’Iss di lasagne, parmigiana e tiramisù, il dolce con il quale Parmitano celebrerà il proprio compleanno. I festeggiamenti arrivano in un momento ricco di impegni per AstroLuca, che dal 2 ottobre assumerà il comando della Stazione Spaziale Internazionale con il passaggio di consegne con il russo Alexei Ovchinin, diventando così il primo italiano a ricoprire l’incarico e dando il via alla seconda parte della missione Beyond. L’equipaggio continua nel frattempo a seguire i molti esperimenti condotti a bordo e si prepara ad accogliere il cargo giapponese Htv-8, che porterà in orbita oltre quattro tonnellate di materiali scientifici e rifornimenti.

Jovanotti, auguri a Parmitano ricordando il duetto spaziale

Tra gli auguri ricevuti da Parmitano non sono mancati quelli di Lorenzo Jovanotti, che in un tweet ha scritto “Buon compleanno @astro_luca! E grazie per la figata spaziale di sabato a Linate!”. Allegato al messaggio del cantante c’è proprio un video dell’inedito duetto di pochi giorni fa, avvenuto durante il Jova Beach Party tenuto all’aeroporto milanese. Nel corso dell’evento, Parmitano si è collegato dalla Stazione Spaziale Internazionale cantando il celebre brano ‘Non m’annoio’ insieme a Jovanotti.