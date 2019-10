La prima passeggiata spaziale di Luca Parmitano all’interno della missione Beyond, che avrebbe dovuto svolgersi oggi 25 ottobre, è stata rinviata. Lo ha ufficialmente comunicato l’European Space Agency che ha aggiornato un precedente comunicato, scrivendo che l'astronauta italiano, attualmente a capo della Stazione Spaziale Internazionale, dovrebbe effettuarla a novembre, senza specificare però una data precisa. Nel frattempo AstroLuca supporterà una serie di passeggiate spaziali da parte degli astronauti della Nasa, come già fatto nel corso della prima passeggiata spaziale della storia che ha visto coinvolte solo donne, nello specifico Christina Koch e Jessica Meir.

Un ruolo vitale

La serie di passeggiate spaziali, scrive ancora l’Esa, che erano previste per questo mese di ottobre fanno parte di un programma attualmente in corso per migliorare la capacità di alimentazione della Iss, sostituendo le batterie al nichel idrogeno con batterie più recenti agli ioni di litio. Inizialmente, stando all’agenda concordata, Parmitano aveva in programma di partecipare in prima persona a attività, ma ora supporterà i suoi compagni di squadra dall'interno della Stazione Spaziale Internazionale, un ruolo comunque vitale per il successo delle passeggiate spaziali.

Gli scatti dallo spazio

Intanto Parmitano sta deliziando gli appassionati che lo stanno seguendo via Twitter, con immagini davvero mozzafiato che arrivano direttamente dallo spazio. Tra i più recenti ecco la Patagonia, che l’astronauta siciliano ha fotografato dall’Iss definendola “semplicemente incredibile”. Molto significativo, poi, lo scatto da dietro l’oblò della stazione orbitante in cui AstroLuca ha fotografato l’area “dove il Rio delle Amazzoni incontra l’Atlantico”. Tra like e retweet, Parmitano sta entusiasmando tutti coloro che stanno seguendo la sua avventura all’interno della missione Beyond. Una fotografia particolarmente suggestiva è stata quella recente, la cui didascalia “sorvolando l’Azerbaijan in un tramonto di ottobre” è stata particolarmente apprezzata dagli oltre 600mila follower che seguono le sorti dell’alfiere italiano nello spazio. Affascinante e misterioso lo scatto effettuato una volta sorvolata l’Africa, con Parmitano che ha immortalato “la pelle della Terra – Africa: venature marmoree”. Tra gli ultimi scatti, in ordine di tempo, uno tra quelli più suggestivi: “la tavolozza di un artista”, mostra una porzione del nostro pianeta dove, dall’alto, spiccano i colori del paesaggio che appaiono come in quadro, quasi dipinti a mano dal pennello di un artista.