Nasa, programmata la prima passeggiata spaziale tutta al femminile

Sulla Stazione Spaziale Internazionale sono in corso i preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia completamente al femminile.

La data da segnare sul calendario è il 21 ottobre 2019.

Christina Koch e Jessica Meir, le astronaute protagoniste della missione, durante l’attività extraveicolare sostituiranno le batterie dei pannelli solari della stazione orbitale.

Sarà un mese particolarmente impegnativo per Christina Koch, una delle due protagoniste della prima passeggiata spaziale al femminile, che dovrà affrontare ben tre missioni in orbita.

Christina Koch intende conquistare un ulteriore primato: essere la donna con la permanenza più lunga a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta ha già superato il traguardo dei 200 giorni ma mira a raggiungere 300 giornate sull’ISS.

Annullata la prima passeggiata nello spazio al femminile

La prima passeggiata spaziale tutta al femminile era stata inizialmente programmata per il 29 marzo 2019 e avrebbe dovuto avere come protagoniste Christina Koch e Anne McClain.

La Nasa, tuttavia, a pochi giorni dalla missione fu costretta a cambiare i piani per mancanza di tute spaziali di taglia ‘M’.

Entrambe le astronaute necessitavano di una tuta di dimensioni ridotte rispetto a quelle da loro indossate precedentemente. Entro quella data, tuttavia, la Nasa riuscì a realizzarne solo una; motivo per cui fu costretta ad annullare la missione al femminile.

Quel giorno andarono in orbita Christina Koch e l’esperto Nick Hague: l’obiettivo della missione era l’installazione di potenti batterie agli ioni di litio, fondamentali per il funzionamento di una coppia di pannelli solari.

Luca Parmitano: nuova passeggiata spaziale il 25 ottobre

Luca Parmitano, l’attuale comandante dell’ISS, affetterà una nuova passeggiata spaziale il 25 ottobre, insieme alla collega Jessica Meir: la missione avrà come scopo la sostituzione delle batterie dei pannelli solari della stazione orbitale. AstroLuca, oltre ad essere il primo italiano ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), è stato il primo italiano a eseguire un'attività extraveicolare: il 9 luglio 2013 l’astronauta, impegnato nella missione Volare, portò a termine una passeggiata spaziale durata 6 ore e 7 minuti.