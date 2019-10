Come accade ormai dal 1999, dal 4 al 10 ottobre si celebra in diversi Paesi del mondo la Settimana mondiale dello spazio, nota a livello internazionale come World Space Week. La ricorrenza è stata indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è definita “una celebrazione della scienza e della tecnologia, e del loro contributo al miglioramento della condizione umana”. L’edizione 2017 della Settimana mondiale dello spazio ha raggiunto numeri record, con oltre 4000 eventi organizzati in 82 nazioni. Per il 2019, sono diversi gli appuntamenti in tutta Italia per celebrare l’evento.

Perché si celebra la Settimana mondiale dello spazio

A prescindere dall’anno, la Settimana mondiale dello spazio si celebra dal 4 al 10 ottobre e la scelta delle date è tutt’altro che casuale. Il 4 ottobre 1957 il lancio del primo satellite terrestre realizzato dall’uomo, Sputnik 1, segnò l’inizio dell’esplorazione spaziale. Dieci anni dopo, il 10 ottobre 1967, entrò invece in vigore il Trattato sui principi che regolano le attività degli stati nell’esplorazione dello spazio, compresi la Luna e altri corpi celesti. Il tema scelto per la World Space Week 2019 è ‘Luna: una porta per le stelle’.

Settimana mondiale dello spazio, eventi in tutta Italia

Gli eventi organizzati per la Settimana mondiale dello spazio hanno l’obiettivo di educare, ottenere supporto pubblico per i programmi spaziali ma anche quello di suscitare interesse nelle nuove generazioni. Dal 4 al 10 ottobre l’Università di Siena ospiterà diversi incontri e conferenze, come ‘Scienza e Fantascienza: in viaggio verso nuovi mondi’ (4 ottobre), ‘Alla ricerca della materia oscura’ (7 ottobre) e ‘Quando un'eclissi cambia la storia’ (8 ottobre). Similmente, in Sardegna il Planetario de l’Unione Sarda proporrà una serie di appuntamenti a tema durante tutta la settimana, mentre il 5 ottobre a Roma l’evento ‘Luna nun fa’ la stupida stasera’ sarà dedicato all’esplorazione del satellite sia a occhio nudo che con telescopi, per ammirarne la bellezza abbinata a quella di alcuni dei maggiori monumenti della città. Per la lista dettagliata di tutti gli eventi previsti in Italia si può visitare il sito ufficiale della World Space Week.