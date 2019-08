Nubi sull’Etna illuminate da Luna e lava: la foto premiata dalla Nasa

La Nasa non ha saputo resistere al fascino delle nubi che sovrastano il vulcano Etna solcato da una colata di lava, oggetto dello scatto premiato come foto del giorno nel concorso dell’agenzia spaziale, l’Astronomy Picture of the Day (Apod). Realizzata nel mese di luglio, in seguito a una delle eruzioni del cratere siciliano, la fotografia è definita “surreale” dalla Nasa e mostra due grandi nuvole cilindriche illuminate sia dalla Luna, visibile sullo sfondo, che dal bagliore rosso della lava che si vede scorrere lungo i fianchi del vulcano.

Etna tra Luna e lava: com’è nata la foto del giorno

Oltre a causare preoccupazioni tra gli abitanti della zona, le eruzioni di luglio dell’Etna hanno offerto una straordinaria occasione ai fotografi. L’autore dello scatto scelto dalla Nasa è Dario Giannobile, già premiato in precedenza per aver immortalato un corteo di pianeti all’alba dalle coste siciliane. Il fotografo ha raccontato com’è nata l’immagine: “Programmavo già di recarmi sul versante Ovest dell’Etna in località Piano dei Grilli (Bronte) per riprendere il vulcano impreziosito dal sorgere della Luna in congiunzione con Aldebaran, stella principale della costellazione del Toro”. Giunto a destinazione, Giannobile ha potuto godere di una fortunata coincidenza, vista la formazione di nubi lenticolari, che si generano quando il percorso del vento è deviato verso l’alto da un monte o un vulcano. Il caso ha voluto che, soltanto dal versante Ovest scelto da Giannobile per il proprio scatto, le nuvole “si allineassero prospetticamente con il cono vulcanico”.

La foto del giorno dell'Etna scelta dalla Nasa (Dario Giannobile)

Il video dell’evento

Il risultato ha stupefatto i giudici della Nasa, che hanno scelto la foto di Giannobile come foto del giorno. Nell’immagine, la Luna è ripresa sul lato sinistro in fase crescente mentre si incrocia con il bordo di una delle ampie nubi lenticolari, posizionate esattamente sopra il vulcano che è posto al centro della scena. Sul versante destro dell’Etna, una scia luminosa rossa rivela la colata di lava, il cui bagliore giunge fino alla nube sovrastante. Sul profilo YouTube di Apod è stato pubblicato anche un video in time-lapse realizzato da Giannobile che mostra lo spettacolare processo di formazione delle nuvole.