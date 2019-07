Beyond, AstroLuca: primo scatto della Terra dal suo ritorno in orbita

Luca Parmitano, in missione nella Stazione Spaziale Internazionale, regala al mondo il primo scatto della Terra dal suo ritorno in orbita. Su Twitter AstroLuca ha pubblicato uno fotografia scattata da lui stesso dalla Cupola, la grande finestra panoramica dell’ISS, dove è possibile ammirare la Terra del Fuoco e la bellezza delle nubi che l’attorniano, rese ancor più suggestive dai riflessi della luce del Sole che le illumina.

L’astronauta siciliano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) è attualmente in orbita a bordo dell’ISS con l'americano Andrew Morgan della Nasa e il russo Alexander Skvortsov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, impegnati nella missione Beyond, (Oltre), che lo terrà per 200 giorni lontano dalla superficie terrestre.

Il ‘diario di bordo’ di AstroLuca

“La mia prima foto dalla Cupola, da quando sono tornato. La realtà supera l’immaginazione, e ancora una volta le mie parole non possono contenere l’emozione di rivedere il mio pianeta dall’orbita… salutato dalla Tierra del Fuego”, scrive Parmitano su Twitter, cercando di descrivere il suo stupore al momento dello scatto.

La straordinaria panoramica della Terra non è l’unica immagine pubblicata dall’astronauta dal suo arrivo sull’ISS.

Dal suo profilo ufficiale Twitter, AstroLuca regala una sorta di ‘diario di bordo’: ha recentemente condiviso uno scatto che lo ritrae al lavoro con il collega Nick Hague, della Nasa, impegnati in una “manutenzione a 4 mani”.

“Un lavoro relativamente semplice può diventare complesso a causa dell’accessibilità limitata. AstroHague e io siamo sul ‘tetto’ del lab, per una manutenzione a 4 mani in un ristretto… spazio”, si legge nella descrizione del post.

La missione Beyond

Tra gli altri scatti pubblicati da AstroLuca, troviamo anche una fotografia che lo ritrae in compagnia di Christina H Koch e alcun suggestive immagini della navetta russa Soyuz in avvicinamento alla Stazione Spaziale, scattate dai suoi colleghi poco prima del suo arrivo a destinazione. La missione Beyond, iniziata il 21 luglio, terrà impegnati l’astronauta siciliano e il resto dell’equipaggio della Soyuz in una serie di passeggiate spaziali che avranno come obiettivo quello di effettuare specifici test al fine preparare l’uomo ai lunghi viaggi verso la Luna e Marte.