Space X, lanciata con successo la capsula Dragon

Dopo il rinvio della notte scorsa, dovuto al maltempo, il razzo Falcon 9 è stato lanciato dalla base di Cape Canaveral, in Florida, nelle prime ore di venerdì 26 luglio 2019, e ha portato in orbita la capsula Dragon di Space X, con a bordo 2,2 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici diretti alla Stazione Spaziale Internazionale. Secondo le previsioni, Falcon 9 arriverà a destinazione sabato 27 luglio.

Il carico della capsula sarà utile anche a Luca Parminato dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), attualmente a bordo della ISS con l'americano Andrew Morgan della Nasa e il russo Alexander Skvortsov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, impegnati nella missione Beyond, "Oltre”.

Cosa comprende il carico della capsula Dragon

Nel carico della cargo sono presenti anche 40 topi che saranno fondamentali per effettuare specifici test utili per studiare come l’assenza di gravità interviene sui muscoli e sulle ossa degli esseri viventi. Dragon, in onore dei 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna, sfoggia la scritta “Apollo 11 50” e ha a bordo anche uno strumento tecnologico che sarà utile per agganciare Crew Dragon, la navetta della SpaceX, alla Stazione Stazione.

Lancio rinviato a causa del maltempo

Il lancio, inizialmente in programma nella notte tra il 24 e il 25 luglio, è stato rinviato a soli 30 secondi dalla partenza. Il cambio di programma è stato visto in diretta anche da tutti gli utenti connessi ai canali ufficiali dell'agenzia spaziale Space X, per poter seguire in tempo reale il lancio del razzo Falcon 9. A ostacolare i piani dell’agenzia spaziale di Elon Musk sono stati i forti temporali, previsti con una probabilità del 70% già nel pomeriggio. Non è la prima volta che viene posticipato un lancio di Dragon: nel mese di aprile un problema al sistema di alimentazione della stazione orbitante, aveva costretto Space X a rinviare più volte la partenza del razzo Falcon 9.