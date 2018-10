L’Italia si prepara a celebrare la Notte Internazionale della Luna

Stanotte, gli occhi di milioni di persone in tutto il mondo saranno puntati verso il cielo, pronti ad ammirare la Luna in tutta la sua bellezza. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa della Nasa che dal 2010 promuove l’osservazione e la scoperta delle caratteristiche del satellite naturale della Terra. Si svolge ogni anno e rappresenta l’occasione perfetta per celebrare le connessioni culturali e personali che ognuno ha con la Luna.

Telescopi puntati verso la Luna

L’iniziativa è sempre accompagnata da numerosi eventi in tutto il mondo. Quest’anno ne sono stati organizzati ben 823, di cui molti in Italia. A partire dalle 18:00 di stasera, il Virtual Telescope trasmetterà in diretta sul proprio sito delle splendide immagini in tempo reale della Luna sul suggestivo orizzonte di Roma. Lo streaming verrà commentato dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Nella Penisola sono stati organizzati molti altri eventi dall’Unione Astrofili Italiani, promotrice dell’iniziativa in Italia assieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Partecipando a uno di questi appuntamenti sarà possibile osservare la Luna al telescopio, imparare i segreti della sua genesi e delle sue caratteristiche fisiche, approfondire la propria conoscenza delle missioni spaziali che hanno coinvolto il satellite naturale della Terra e scoprire quali influenze ha esercitato l’affascinante corpo celeste sull’opera di musicisti e poeti.

Eventi in tutta Italia

Ad Agerola, in provincia di Napoli, l’associazione Astrocampania organizzerà, in collaborazione col comune, una serata pubblica dedicata all’osservazione della Luna, di Saturno e di Marte presso l’Osservatorio Astronomico Salvatore di Giacomo. Sarà inoltre possibile assistere a delle videoproiezioni a tema in compagnia di alcuni esperti. A Roma, nel cortile di San Gregorio Barbarigo, si potrà ammirare al telescopio la Luna, alcune bellissime stelle doppie e i pianeti Marte, Urano e Nettuno. L’evento è organizzato dall’Accademia delle Stelle.

In Toscana, chi entrerà nell’Osservatorio astronomico di Montagna Pistoiese potrà osservare nel dettaglio il satellite naturale della Terra grazie alla strumentazione presente nella struttura. Infine, nella provincia di Forlì-Cesena, l’Associazione Astronomica del Rubicone organizzerà interventi e letture ispirate alla Luna, oltre a una mostra fotografica a tema.