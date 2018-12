Il pianeta natale del dottor Spock di Star Trek esiste davvero

Il pianeta natale del dottor Spock di Star Trek, Vulcano, è situato proprio dove il creatore della serie di fantascienza, Gene Roddenberry, lo aveva immaginato.

Nelle famosa saga, i vulcaniani sono una specie aliena con sembianze umane originaria di Vulcano, un astro che orbita attorno a un sistema solare costituito da 3 soli.

HD 26965b ruota attorno alla stella 40 Eridani A

Un team di ricercatori dell’Università della Florida ha scoperto la presenza di un pianeta che ruota attorno alla stella 40 Eridani A, situata a circa 16 anni luce di distanza dalla Terra. Il suo nome scientifico, come riporta la rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è HD 26965b ed è stato individuato durante la Dharma Planet Survey, un progetto di osservazione stellare che utilizza un telescopio da 50 pollici. Vulcano ha una massa otto volte maggiore rispetto a quella della Terra e potrebbe ospitare delle forme di vita. Le temperature presenti nella sua area permetterebbero, infatti, la presenza di acqua allo stato liquido.

"Questa stella è visibile a occhio nudo. Chiunque può vederla e indicare la casa di Spock", spiega Bo Ma, dell'Università della Florida.

La lettera scritta da Gene Roddenberry trenta anni fa

Nel lontano 1991 l’autore di Star Trek, insieme con gli astrologi Robert Donahue e George Nassiopoulos dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Sallie Baliunas, scrisse una lettera a Sky & Telescope, nella quale sosteneva che, se il pianeta dei vulcaniani fosse davvero esistito, il suo sistema solare natale sarebbe stato quello di 40 Eridani. Questo è situato nella costellazione meridionale dell’Eridano e ha la stessa età del Sole, circa 4 miliardi di anni. “Sulla superficie del pianeta ci sarebbe stato tutto il tempo per la nascita e l'evoluzione di un essere come Spock”, sosteneva Gene Roddenberry nella sua lettera. Un precedente studio, nel 2016, aveva dimostrato l’esistenza del sistema stellare 40 Eridani, formato (proprio come in Star Trek) da tre differenti stelle che orbitano tra loro seguendo un complesso percorso di rotazione.