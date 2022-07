10 anni fa scoperto il bosone di Higgs: cos'è la "particella di Dio"

Un anno dopo François Englert e Peter Higgs vinsero il Premio Nobel per la Fisica per la loro predizione fatta decenni prima - insieme al compianto Robert Brout - di un nuovo campo fondamentale, noto come campo di Higgs, che pervade l'universo, si manifesta come il bosone di Higgs e dà massa alle particelle elementari. "La scoperta del bosone di Higgs è stata una pietra miliare monumentale nella fisica delle particelle" afferma Fabiola Gianotti, Direttore Generale del Cern e capo progetto ("portavoce") dell'esperimento Atlas al momento della scoperta.

Gli eventi celebrativi

Progetti, ipotesi, nuove teorie saranno i protagonisti della settimana ricca di eventi che si apre lunedì 4 luglio, mentre martedì 5 è già grandissima l'attesa delle prime collisioni nell'acceleratore più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern, dove dieci anni fa gli esperimenti Cms e Atlas avevano finalmente 'visto' il bosone di Higgs. In Italia a organizzare le celebrazioni è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), con eventi in programma dal 4 luglio a fine anno. Le celebrazioni della più famosa delle particelle corrono anche sui social, per esempio nel video in cui i protagonisti della ricerca sul bosone di Higgs raccontano la scoperta, che l'Infn prevedere di pubblicare il 4 luglio insieme alla serie di podcast in sei puntate, e ancora eventi per i bambini e seminari online, come quello che dal 6 luglio racconterà la storia della scoperta. Al bosone di Higgs è dedicato anche il programma "Le meraviglie della fisica", organizzato nell'ambito della conferenza Ichep (International Conference On High Energy Physics), che dal 6 al 13 luglio vedrà Bologna capitale della fisica mondiale, con centinaia di ricercatori di tutto il mondo.