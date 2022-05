1/15 ©Ansa

Il gigantesco buco nero che vive al centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stato fotografato per la prima volta in assoluto. Quasi mezzo secolo fa non era che un'ipotesi e da 20 anni era un sogno, ora è una realtà: la prova definitiva, "schiacciante", come l'hanno definita i ricercatori, della sua esistenza

La prima foto del buco nero della Via Lattea