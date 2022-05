Il suono di un buco nero registrato dalla Nasa. L'AUDIO

Secondo gli esperti “l'idea sbagliata comune che non ci sia suono nello spazio ha origine dal fatto che la maggior parte dello spazio è essenzialmente un vuoto, che non fornisce alcun mezzo per la propagazione delle onde sonore"

Il video si riferisce al rumore del buco nero al centro dell'ammasso di galassie di Perseo, che gli esperti hanno scoperto avere un tono di oltre un "milione di miliardi di volte più profondo" dei limiti dell'udito umano, e quindi impossibile per essere ascoltato. Secondo gli esperti dell'Osservatorio a raggi X Chandra “l'idea sbagliata comune che non ci sia suono nello spazio ha origine dal fatto che la maggior parte dello spazio è essenzialmente un vuoto, che non fornisce alcun mezzo per la propagazione delle onde sonore". In realtà "un ammasso di galassie ha abbondanti quantità di gas e fornisce quindi un mezzo per il viaggio delle onde sonore", ha affermato la NASA. Oltre al buco nero dell'ammasso di galassie Perseus, la NASA ha anche rilasciato una sonificazione del buco nero al centro della galassia M87