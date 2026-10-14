2026 TG9 è già passato a 220mila chilometri dal nostro pianeta all'alba, 2026 TP6 si avvicinerà un po' di più, arrivando a 210mila chilometri, alle 2 di stanotte. In entrambi i casi non c'è nessun rischio per il pianeta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un asteroide così vicino alla Terra è uno spettacolo raro. Se poi gli asteroidi sono due nel giro di una ventina d’ore, l’evento diventa ancora più eccezionale. Ed è bene precisarlo, del tutto sicuro. 2026 TG9 e 2026 TP6 sono due corpi celesti praticamente gemelli per dimensioni: hanno dimensioni molto simili e in comune un passaggio piuttosto ravvicinato al nostro pianeta. Il primo, per la verità, è già passato quando in Italia era l’alba di stamattina, alle 6:57, il secondo arriverà alle 2 di questa notte.

Tra la Terra e la Luna Entrambi comunque non rappresentano alcun pericolo per il nostro pianeta. 2026 TG9 è passato a una distanza di 0.001522 unità astronomiche (un’unità astronomica equivale a 150 milioni di chilometri, la distanza tra il centro del Sole e il centro della Terra, tradotto in chilometri l’asteroide è passato a 220mila chilometri dal nostro pianeta); 2026 TP6 si avvicinerà un po’ di più, a 0.001463 unità astronomiche e quindi 210mila chilometri. Per rendere l’idea delle distanze, la Luna dista dalla Terra 384mila chilometri, dunque i due asteroidi passano più o meno a metà strada tra noi e il nostro satellite. Potrebbe interessarti Luna, scoperto nuovo cratere formato da un asteroide