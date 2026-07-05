Clonazione della pecora Dolly, 30 anni dopo l'esperimento

Sono passati 30 anni da uno degli esperimenti più rivoluzionari del mondo della scienza. Il 5 luglio 1996 nell'istituto scozzese Roslin di Edimburgo nasceva la pecora Dolly (chiamata così in onore della cantautrice country Dolly Parton), il primo clone di un mammifero. Morì nel 2003 ascolta articolo

Nasceva 30 anni fa, esattamente il 5 luglio 1996 in Scozia, la pecora Dolly, primo mammifero clonato che ha acceso dibattiti e polemiche per l'esperimento che ha cambiato la genetica: la clonazione di un essere vivente. Dolly è stata il primo successo della tecnica della clonazione e come tale la sua nascita è stata annunciata dalla rivista Nature qualche mese più tardi, nel febbraio 1997. Quell'esperimento, condotto nell'istituto Roslin di Edimburgo dal gruppo di Keith Campbell e Ian Wilmut, segnò l'inizio delle ricerche sulle cellule staminali. La pecora Dolly è diventata simbolo dell’ingegneria genetica. Il 9 aprile 2003, dopo la sua morte, i resti impagliati della pecora vennero posti al Royal Museum di Edimburgo, che fa parte del National Museum di Scozia.

Riprogrammare il dna Nata il 5 luglio 1996 al Roslin Institute in Scozia, a pochi chilometri da Edimburgo, dove ha vissuto fino alla morte avvenuta circa sette anni dopo, nel 2003, Dolly era stata ottenuta prelevando il nucleo di una cellula della ghiandola mammaria di una pecora adulta e trasferendolo nell'ovocita di un'altra pecora, a sua volta privato del nucleo. Dopo il trasferimento, il dna della cellula adulta si era riprogrammato e la cellula era tornata a essere indifferenziata e capace di svilupparsi in ogni direzione (totipotente) come una cellula embrionale. Da qui ha cominciato a formarsi un embrione, poi trasferito nell'utero di una terza pecora, che ha portato avanti la gravidanza. Da allora la stessa tecnica, perfezionata, ha permesso di ottenere cloni di specie utili in laboratorio come il topo o il maiale, fino a quelle da allevamento e a quelle minacciate di estinzione. Approfondimento Science, Please: il ritorno della clonazione

Creata dopo 277 tentativi Dolly è stata clonata a partire da una cellula somatica di una pecora donatrice di sei anni. La creazione di Dolly è stata definita dal suo stesso creatore, il biologo inglese Ian Wilmut, come un colpo di fortuna. Ci vollero infatti ben 277 tentativi prima di arrivare all'unica pecora sopravvissuta. Dolly è stata creata utilizzando la cellula di una mammella prelevata da una pecora di sei anni. Il metodo utilizzato consiste nel trasferimento nucleare di cellule somatiche. I nuclei di cellule non appartenenti alla linea germinale del donatore vengono trasferiti in cellule embrionali private del proprio nucleo e quindi indotti ad avviare lo sviluppo del feto tramite elettroshock e successivo impianto in una madre surrogata.

La copertina del Time dedicata a Dolly nel 1997.