Science, Please: il ritorno della clonazione

Perché clonare un animale?

"Si usa la clonazione per diverse ragioni, sicuramente quella più rilevante è la ricerca" così nel nuovo episodio di Science, Please il Prof. Cesare Galli commenta lo studio cinese. Galli, dopo la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Milano e un post-dottorato a Cambridge (UK) si è specializzato nella riproduzione, dalla produzione di embrioni in vitro fino alla clonazione somatica nelle specie bovina, equina e suina e alla creazione di modelli animali a scopo biomedico. Nel 1999 ha ottenuto il primo clone di un toro adulto e nel 2003 il primo clone di un cavallo, nel 2008 ha fondato Avantea, laboratorio di tecnologie avanzate per la riproduzione animale e la ricerca biotecnologica, è considerato tra i massimi esperti del settore. "Si usa la clonazione anche per gli allevamenti, per avere animali più uniformi o con qualità superiori da usare poi come riproduttori. Infine - prosegue Galli - c'è la sfera della conservazione di specie in via d'estinzione, ad esempio sono stati clonati un tipo di furetto nero e un cavallo delle steppe ormai praticamente estinti."