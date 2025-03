Luna Piena del Verme 2025, dove e quando vederla

Nasi all’insù e occhi ben orientati verso il cielo il 14 marzo che regalerà un evento astronomico da non perdere, perché non si tratta di un semplice plenilunio ma di un appuntamento luminoso e suggestivo. Il nostro satellite sarà da una parte impegnato in un’eclissi e dall’altro splenderà nella costellazione della Vergine, vicino alla sua regina, la brillante stella Spica

Ogni Luna piena ha una propria “personalità”, legata alla sua posizione nel cielo e alle leggende che la accompagnano, ma quella di marzo, nota anche come Luna piena del Verme, è particolare perché segna il passaggio tra l’inverno e la primavera, un momento di rinascita sia nel mondo naturale che nelle antiche tradizioni: osservarla significa immergersi in un racconto che intreccia scienza, miti ed estetica. Il nostro satellite raggiungerà la fase di piena il prossimo 14 marzo alle 6.55 GMT (7.55 ora italiana) nella costellazione della Vergine. Sebbene nel momento in cui tecnicamente raggiungerà la fase di piena non sarà più visibile, perché sotto l'orizzonte, il nostro satellite apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva.

Non sarà una Superluna

Non si tratterà di una Superluna del Verme, visto che il nostro satellite sarà a 401.300 km dalla Terra, a una distanza tale da poterla classificare invece come Microluna del Verme. Una luna piena all'apogeo, contrariamente a quella al perigeo, appare infatti leggermente più piccola. Il nome potrebbe suonare curioso, ma si tratta di un appellativo che ha radici profonde nelle tradizioni dei nativi americani e nei cicli della natura: fa infatti riferimento al fatto che, con il progressivo riscaldamento del terreno, i lombrichi iniziano a emergere dal suolo, segnalando l’arrivo della primavera e attirando uccelli migratori come i pettirossi.