Fasi lunari, il calendario di marzo 2025

Eclissi di Luna

E proprio il 14 marzo 2025 in Italia (in modo molto limitato) e nel resto del mondo ci sarà una eclissi di Luna. Sarà la prima di due eclissi totali di Luna, e sebbene quella in arrivo il 14 marzo per l’Italia non sarà un grande spettacolo, in quanto la Luna sarà oscurata dalla presenza della Terra solo quando il nostro Satellite sarà ormai tramontato l’orizzonte, nel continente americano, su Portogallo, Spagna, Marocco ed Ovest Africa sarà molto affascinante da vedere. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’eclissi di Luna entrerà in fase di totalità quando la Luna sarà abbondantemente sotto la linea dell’orizzonte, rendendo qualsiasi effetto visivo praticamente nullo. Una prima fase di ingresso della Luna in fase penombrale si avvertirà giusto i primi 15-20 minuti, il tempo di osservare la nostra Luna tingersi lievemente di un colore leggermente più grigio del solito, ma la presenza dell’alba renderà questo effetto quasi impercettibile.

Eclissi solare parziale il 29 marzo

La Luna Nuova di questo mese si verificherà sabato 29 marzo alle 10:58 GMT. In quel momento, la Luna sarà posizionata nella costellazione dell’Acquario, vicino al suo confine con i Pesci. Questa Luna Nuova è particolarmente speciale perché coincide con un’eclissi solare parziale profonda, durante la quale fino al 94% del Sole sarà oscurato dalla Luna. L’eclissi avrà luogo dalle 08:50 alle 12:43 GMT del 29 marzo e sarà almeno parzialmente visibile dall’Europa, dall’Asia settentrionale, dall’Africa nord-occidentale, da gran parte del Nord America, dal nord del Sud America e da alcune parti dell’Atlantico e dell’Artico.