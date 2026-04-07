Dal 15 al 19 aprile 2026 torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Festival delle Scienze di Roma: cinque giorni di conferenze, laboratori, spettacoli ed eventi family dedicati al dialogo perpetuo tra caos e armonia ascolta articolo

Caos e Armonia è il tema di quest'anno del Festival delle Scienze di Roma, uno degli eventi di divulgazione scientifica più longevi e seguiti d'Italia. Giunto alla sua ventunesima edizione, il Festival si terrà dal 15 al 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e conferma il suo ruolo di spazio di incontro privilegiato tra ricercatori, pensatori, artisti e pubblico, in un formato capace di coinvolgere adulti, famiglie e studenti di ogni età. Ogni anno l'evento adotta un tema-guida trasversale a tutte le discipline, dalla fisica all'ecologia, dalla matematica alla neuroscienze, dall'economia all'arte. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Musica per Roma con il contributo dei soci fondatori — Comune di Roma, Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma — e realizzato in collaborazione con alcune delle principali istituzioni scientifiche italiane e internazionali, tra cui CNR, INAF e INFN.

Il tema della XXI edizione: Caos e Armonia L'universo e la vita sono il frutto di trasformazioni, disordine, simmetrie, opportunità. Una danza incessante fra caos e armonia, proprio come quella che le vibrazioni sonore disegnano sulla sabbia nell'immagine guida di questa edizione del Festival. Dall'esplosione caotica del Big Bang agli equilibri dinamici degli ecosistemi, dall'apparente casualità delle mutazioni genetiche alle spirali logaritmiche delle conchiglie, fino ai miliardi di impulsi elettrici che generano pensiero, emozioni e coscienza. Un equilibrio che si riflette non solo nelle scienze ma anche nella musica contemporanea, nella letteratura, nelle arti visive, nelle dinamiche economiche e sociali. Caos e armonia sono forze in perenne dialogo. Esplorarli insieme significa iniziare a comprendere il cambiamento, per abitare con consapevolezza il nostro futuro.

Dove e quando: tutto quello che c'è da sapere Il Festival si svolge dal 15 al 19 aprile 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in Viale Pietro de Coubertin 30, a Roma. La struttura dispone di più sale e spazi che ospiteranno in parallelo incontri, workshop, installazioni e performance: la Sala Petrassi, il Teatro Studio Borgna, lo Spazio Sound Corner, lo Spazio Risonanze, i Giardini pensili Claudio Abbado, Studio 2, Studio 3 e la Libreria NoteBook. Il programma comprende eventi gratuiti e a pagamento. I biglietti per gli eventi a pagamento sono disponibili su TicketOne. Per molti incontri gratuiti è possibile scaricare un voucher su Eventbrite. Gli eventi educational riservati alle scuole richiedono prenotazione specifica da parte degli istituti. Potrebbe interessarti Scienze, ricostruita storia di una galassia a spirale

Il programma completo degli eventi Di seguito il programma degli eventi ufficialmente pubblicati sul sito dell'Auditorium. Gli eventi contrassegnati in rosso sono curati da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), partner scientifico del Festival dal 2020. 15 aprile: Apertura ufficiale del Festival: Apertura della XXI edizione — allestimento spazi, installazioni interattive e accoglienza del pubblico 16 aprile: 09:30 – 12:15 Alla scoperta del paesaggio · ISPRA (Evento dedicato alle scuole — prima sessione) 11:30 Spazio, fra realtà e immaginazione al Teatro Studio Borgna

20:00 David Lang, Julia Wolfe, Michael Gordon – "Lost Objects” in Sala Petrassi 17 aprile con Scienza, ricerca e linguaggio 09:30 – 12:15 Alla scoperta del paesaggio · ISPRA

11:00 Einstein digitali? Al Teatro Studio Borgna

17:00 Dalla ricerca al racconto, la scienza prende voce allo Spazio Sound Corner · voucher su Eventbrite

19:00 Dal laboratorio al paziente presso Sala Petrassi

20:30 In tutte le lingue del cosmo al Teatro Studio Borgna 18 aprile con Maratona di incontri, ISPRA e famiglia 11:00 Prospettive che cambiano il mondo · ISPRA al Teatro Studio Borgna

11:00 – 12:30 Storie di pietra: viaggio geologico nelle basiliche di Roma · ISPRA

12:00 Prima che accada: la scienza dei disastri · ISPRA all’Auditorium Parco della Musica

11:00 La natura non ci somiglia presso la Libreria NoteBook all’Auditorium

11:00 Armonie in gioco: la scienza della musica presso Studio 2

11:00 Ludoteca scientifica presso Spazio Risonanze

11:00 Costruisci la tua missione presso Studio 3

11:00 La nostra caotica stella presso Giardini pensili Claudio Abbado

14:00 – 15:30 Storie di pietra: viaggio geologico nelle basiliche di Roma

15:30 Evolvere nell'instabilità · ISPRA all’Auditorium Parco della Musica 19 aprile è la giornata finale del Festival e si terranno gli ultimi incontri, laboratori family e chiusura ufficiale della XXI edizione presso l’Auditorium Parco della Musica. Potrebbe interessarti Space Rider, il cavaliere rampante del futuro