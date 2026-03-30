Artemis 2, lancio Nasa verso Luna l'1 aprile. Astronauti: "Sarà epico"

Sono arrivati ieri a Cape Canaveral (Florida) e, dopo i rinvii dovuti ai problemi tecnici allo stadio superiore del lanciatore e nel pieno della riorganizzazione dei programmi di esplorazione lunare, ora sono concentrati in vista del lancio, in programma il primo aprile. "Un incredibile privilegio", ha detto la prima donna destinata a raggiungere l'orbita del nostro satelitte
Sono pronti per una 'missione epica', i quattro astronauti della missione Artemis II destinata a raggiungere l'orbita lunare e il cui lancio è previsto il primo aprile dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral (Florida). "Non penso ad altro", ha detto il comandante Reid Wiseman della Nasa, poco dopo dall'arrivo nella base di lancio con il pilota Victor Glover, anche lui della Nasa e gli specialisti di missione Christina Koch (Nasa) e Jeremy Hansen, dell'agenzia spaziale canadese Csa, unico non veterano dei voli spaziali e primo non americano a volare verso la Luna. "La missione Artemis 2 è per tutti", ha detto Glover. Per Christina Koch, destinata a diventare la prima donna a raggiungere l'orbita lunare, partecipare a questa missione "è un privilegio e una responsabilità incredibili". Accanto al suo primato ci sono quelli di Glover, prima persona di colore a volare oltre l'orbita terrestre, e quello di Hansen, primo europeo a far parte di una missione diretta a alla Luna.
Lancio previsto il prossimo primo aprile
A 52 anni dall'ultima missione sulla Luna, l'Apollo 17, i quattro astronauti sono pronti ad affrontare il viaggio che per dieci giorni li porterà nell'orbita lunare. Il punto più vicino alla superficie lunare lo dovrebbero raggiungere al quinto giorno. Nel frattempo il razzo Space Launch System (Sls) è pronto sulla rampa di lancio, dove è tornato per la seconda volta dopo che in febbraio era stata rilevata una perdita di elio nello stadio superiore ed era stato necessario portalo nell'edificio di assemblaggio, il Vehicle Assembly Building, per i necessari interventi tecnici. Il lancio è attualmente previsto alle 6,24 del primo aprile (le 00,24 italiane di giovedì 2 aprile), ma se necessario sarà possibile lanciare fino al 7 aprile, con altre cinque opportunità di lancio attualmente previste.
Approfondimento
Un biglietto per la luna
Nasa svela casa che simula vita su Marte: ospiterà missione di 1 anno
L'habitat, chiamato Mars Dune Alpha, si trova presso il centro di ricerca dell'agenzia spaziale statunitense a Houston, in Texas. Le persone che vi abiteranno, contribuiranno alla preparazione di un futuro viaggio sul Pianeta Rosso