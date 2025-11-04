Tauridi del Sud e del Nord, arriva il picco dello sciame meteorico

LDue correnti di Tauridi abbelliranno il cielo notturno a novembre. Le Tauridi del Sud avranno il picco tra il 4 e il 5 novembre. Le Tauridi del Nord seguiranno con il picco tra l’11 e il 12 novembre

Due correnti di Tauridi (cioè sciami di meteore) abbelliranno il cielo notturno a novembre. Le Tauridi del Sud avranno il picco tra il 4 e il 5 novembre, le Tauridi del Nord seguiranno con il picco tra l’11 e il 12 novembre. La brillante Luna potrà oscurare le meteore più deboli, ma i famosi bolidi delle Tauridi riusciranno comunque a farsi notare, rendendo lo spettacolo imperdibile. Le Tauridi possono essere osservate quasi ovunque nel mondo.

Cos'è si intende per pioggia di meteore

La pioggia di meteore delle Tauridi è un evento annuale, associato al Complesso di Encke. Si ritiene che il Complesso di Encke fosse un tempo un grande oggetto che si è disintegrato, creando la cometa 2P/Encke e diversi asteroidi e piogge di meteoriti. Ecco perché le Tauridi hanno due flussi distinti: le Tauridi del Sud e le Tauridi del Nord.

Che cosa sono le Tauridi del Sud e le Tauridi del Nord

Le Tauridi del Sud provengono dalla cometa Encke stessa mentre le Tauridi del Nord provengono da uno degli asteroidi residui, l'asteroide 2004 TG10. Le particelle di polvere sono distribuite lungo l'orbita dell'asteroide, con un numero maggiore concentrato vicino al nucleo. Si assiste alla pioggia di meteore delle Tauridi ogni volta che la Terra attraversa questo flusso di particelle. Quest’anno il picco delle Tauridi del Nord si verificherà durante l'Ultimo Quarto di Luna, che potrebbe ostacolare le osservazioni. Per evitare la luce della luna, è consigliabile osservare il cielo prima di mezzanotte del 12 novembre, quando la Luna non è ancora sorta. In un cielo buio, è possibile vedere fino a 5 meteore Tauridi del Nord all'ora. E poiché le Tauridi del Nord si sovrappongono con le Tauridi del Sud, si potrebbero vedere entrambi i flussi.