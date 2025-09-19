Eclissi solare parziale di settembre: dove e quando vederla

Sarà visibile, in modo parziale, solo da Nuova Zelanda, alcune isole del Pacifico e dall’Antartide. Saranno dunque molto pochi i fortunati che potranno permettersi il lusso di dire di aver vissuto una eclissi di questo tipo, sperando che qualche ricercatore dalle numerose basi fisse in Antartide faccia una live in occasione del fenomeno
Sino ad oggi il 2025 ci ha regalato numerose eclissi, due di Luna (l’ultima il 7 settembre sera) e una di Sole, il 29 marzo 2025, parziale sull’Italia. A settembre ne è prevista un’altra, ma anch’essa sarà poco “significativa”, perché avverrà il 21 settembre, giorno dell’Equinozio d’Autunno, e non sarà visibile non solo dal nostro Paese, ma in generale dal continente Europeo e da quasi nessun altro territorio emerso del mondo. L’eclissi sarà visibile, in modo parziale, solo da Nuova Zelanda, alcune isole del Pacifico e dall’Antartide. Saranno dunque molto pochi i fortunati che potranno permettersi il lusso di dire di aver vissuto una eclissi di questo tipo, sperando che qualche ricercatore dalle numerose basi fisse in Antartide faccia una live in occasione del fenomeno.
Il miglior punto di osservazione
Gli osservatori in tutta la Nuova Zelanda vedranno un’eclissi impressionante durante l’alba del 22 settembre. La percentuale di copertura dipende dalla posizione e varia approssimativamente dal 60% al 73%. In Australia, l’eclissi sarà meglio visibile da Macquarie Island, con quasi l’80% del Sole nascosto al massimo. L’Australia continentale resterà in gran parte al di fuori del percorso: ad esempio Sydney sperimenterà un’eclissi molto lieve, di circa l’1%, e Melbourne non vedrà l’eclissi.
La differenza fra una eclissi di Sole e di Luna
Nell’eclissi di sole è la Luna che si interpone tra la Terra e il Sole, e l’oscuramento è il risultato di questo transito della Luna davanti alla luce solare, ostacolandone l’arrivo sul nostro Pianeta. Quando l’eclissi è parziale, significa che la Luna transita tra il Sole e la Terra, ma non in modo sufficiente da oscurare, su un breve territorio e per un brevissimo periodo di tempo (in genere dai 4 ai 6 minuti) totalmente la luce del Sole. Durante un’eclissi parziale o totale di Luna, il nostro satellite inizia ad avere una spiccata colorazione rossa. Inoltre le eclissi di Luna, che si articola in tre fasi: penombrale, parziale e totale (e non sempre avvengono tutte e tre) sono molto più durature, sino a superare le 5 ore, e come se non bastasse, l’eclissi sarebbe visibile da tutte le zone del mondo in cui in quel momento è buio, sebbene in fasce diverse della nottata.
Approfondimento
Eclissi solare: cos'è, perché si verifica e come si osserva
©Ansa
Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO
Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato 'luna di sangue', perché il satellite terrestre appare agli osservatori tinto di un particolare colore acceso tra il rosso e l'arancione