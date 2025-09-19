Eclissi solare parziale di settembre: dove e quando vederla

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nuova eclissi solare parziale il 21 settembre, ma non sarà visibile in Italia

Scienze

Sarà visibile, in modo parziale, solo da Nuova Zelanda, alcune isole del Pacifico e dall’Antartide. Saranno dunque molto pochi i fortunati che potranno permettersi il lusso di dire di aver vissuto una eclissi di questo tipo, sperando che qualche ricercatore dalle numerose basi fisse in Antartide faccia una live in occasione del fenomeno

ascolta articolo

Sino ad oggi il 2025 ci ha regalato numerose eclissi, due di Luna (l’ultima il 7 settembre sera) e una di Sole, il 29 marzo 2025, parziale sull’Italia. A settembre ne è prevista un’altra, ma anch’essa sarà poco “significativa”, perché avverrà il 21 settembre, giorno dell’Equinozio d’Autunno, e non sarà visibile non solo dal nostro Paese, ma in generale dal continente Europeo e da quasi nessun altro territorio emerso del mondo. L’eclissi sarà visibile, in modo parziale, solo da Nuova Zelanda, alcune isole del Pacifico e dall’Antartide. Saranno dunque molto pochi i fortunati che potranno permettersi il lusso di dire di aver vissuto una eclissi di questo tipo, sperando che qualche ricercatore dalle numerose basi fisse in Antartide faccia una live in occasione del fenomeno.

Il miglior punto di osservazione

Gli osservatori in tutta la Nuova Zelanda vedranno un’eclissi impressionante durante l’alba del 22 settembre. La percentuale di copertura dipende dalla posizione e varia approssimativamente dal 60% al 73%. In Australia, l’eclissi sarà meglio visibile da Macquarie Island, con quasi l’80% del Sole nascosto al massimo. L’Australia continentale resterà in gran parte al di fuori del percorso: ad esempio Sydney sperimenterà un’eclissi molto lieve, di circa l’1%, e Melbourne non vedrà l’eclissi.

La differenza fra una eclissi di Sole e di Luna

Nell’eclissi di sole è la Luna che si interpone tra la Terra e il Sole, e l’oscuramento è il risultato di questo transito della Luna davanti alla luce solare, ostacolandone l’arrivo sul nostro Pianeta. Quando l’eclissi è parziale, significa che la Luna transita tra il Sole e la Terra, ma non in modo sufficiente da oscurare, su un breve territorio e per un brevissimo periodo di tempo (in genere dai 4 ai 6 minuti) totalmente la luce del Sole. Durante un’eclissi parziale o totale di Luna, il nostro satellite inizia ad avere una spiccata colorazione rossa. Inoltre le eclissi di Luna, che si articola in tre fasi: penombrale, parziale e totale (e non sempre avvengono tutte e tre) sono molto più durature, sino a superare le 5 ore, e come se non bastasse, l’eclissi sarebbe visibile da tutte le zone del mondo in cui in quel momento è buio, sebbene in fasce diverse della nottata.

 

 

Approfondimento

Eclissi solare: cos'è, perché si verifica e come si osserva
FOTOGALLERY

©Ansa

1/12
Scienze

Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato 'luna di sangue', perché il satellite terrestre appare agli osservatori tinto di un particolare colore acceso tra il rosso e l'arancione

Vai alla Fotogallery

Scienze: Ultime notizie

Eclissi solare parziale di settembre: dove e quando vederla

Scienze

Sarà visibile, in modo parziale, solo da Nuova Zelanda, alcune isole del Pacifico e...

Messina, rimosso tumore gigante dalla faccia di un paziente di 87 anni

Scienze

La difficile operazione all'ospedale di Taormina. "Il paziente mi aveva pregato di salvargli...

Marte, Nasa: "Trovati possibili indizi di vita passata da indagare"

Scienze

L’agenzia spaziale americana ha annunciato la scoperta - effettuata dal rover Perseverance - di...

Perseverance Nasa Marte

Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato "luna di sangue",...

12 foto

Luna Piena del Mais ed Eclissi lunare totale di settembre

Scienze

Scienze: I più letti