Eclissi solare parziale di settembre: dove e quando vederla

Sino ad oggi il 2025 ci ha regalato numerose eclissi, due di Luna (l’ultima il 7 settembre sera) e una di Sole, il 29 marzo 2025, parziale sull’Italia. A settembre ne è prevista un’altra, ma anch’essa sarà poco “significativa”, perché avverrà il 21 settembre, giorno dell’Equinozio d’Autunno, e non sarà visibile non solo dal nostro Paese, ma in generale dal continente Europeo e da quasi nessun altro territorio emerso del mondo. L’eclissi sarà visibile, in modo parziale, solo da Nuova Zelanda, alcune isole del Pacifico e dall’Antartide. Saranno dunque molto pochi i fortunati che potranno permettersi il lusso di dire di aver vissuto una eclissi di questo tipo, sperando che qualche ricercatore dalle numerose basi fisse in Antartide faccia una live in occasione del fenomeno.

Il miglior punto di osservazione

Gli osservatori in tutta la Nuova Zelanda vedranno un’eclissi impressionante durante l’alba del 22 settembre. La percentuale di copertura dipende dalla posizione e varia approssimativamente dal 60% al 73%. In Australia, l’eclissi sarà meglio visibile da Macquarie Island, con quasi l’80% del Sole nascosto al massimo. L’Australia continentale resterà in gran parte al di fuori del percorso: ad esempio Sydney sperimenterà un’eclissi molto lieve, di circa l’1%, e Melbourne non vedrà l’eclissi.