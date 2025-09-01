Il calendario lunare di settembre 2025

La Luna piena di questo mese si verificherà verso l’inizio del mese, il 7 settembre. La Luna nuova invece avverrà più tardi, il 21 settembre. Nell'emisfero settentrionale, sorge subito dopo il tramonto, fornendo molta luce agli agricoltori che raccolgono i raccolti estivi
La luna piena di settembre è nota come Luna piena del Raccolto o la Luna del Mais dal tipico colore rosso, poiché è la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno. Nell'emisfero settentrionale, sorge subito dopo il tramonto, fornendo molta luce agli agricoltori che raccolgono i raccolti estivi. È famosa per la sua luminosità e brillantezza al punto che alcune tribù dei nativi americani la chiamarono addirittura Luna Grande. La luna piena del raccolto ha un grande significato culturale in molte comunità diverse, che trascorrono questa luna piena non solo per celebrare il raccolto autunnale, ma anche la luna stessa.
La tradizione cinese
La tradizione più conosciuta associata alla luna piena del raccolto è il Mid-Autumn Festival, celebrato dalle comunità cinesi di tutto il mondo. È anche conosciuto come il Mooncake Festival. Nella notte di luna piena dell'ottavo mese lunare, le persone si riuniscono con amici e familiari per ammirare la brillante luna piena mentre mangiano mooncakes e bevono tè. I Mooncakes sono una ricca pasticceria tradizionalmente riempita con pasta di fagioli dolci o pasta di semi di loto, e talvolta includono anche tuorli d'uovo salati.
Quando arriverà la Luna nuova?
La Luna nuova avverrà il 21 settembre alle 21:54 in quel giorno sarà praticamente invisibile, così come il giorno prima e quello dopo. È un’ottima occasione per osservare oggetti celesti deboli, come alcune meraviglie del profondo cielo di settembre. La Luna nuova di settembre porta con sé anche un eclissi solare parziale. Durante l’evento la Luna coprirà fino al 85,5% del Sole. Tuttavia, solo alcune regioni potranno osservarlo, incluse Nuova Zelanda, sud dell’Australia, parti del Pacifico e dell’Atlantico e l’Antartide
Le fasi lunari
- Luna piena: 7 settembre, 20:09
- L’ultimo quarto: 14 settembre, 12:33
- Luna nuova: 21 settembre, 21:54
- Primo quarto: 30 settembre, 01:54
