Volo spaziale, Villadei: "Vorrei portare bandiera italiana sulla Luna”

L’astronauta Walter Villadei ci spiega come il volo spaziale commerciale sta cambiando il nostro futuro. Il Colonnello dell’Aeronautica militare, pilota della missione spaziale Ax-3 nel 2024 e comandante del volo orbitale Virtute 1, ha rappresentato l’Italia come addetto per lo spazio all’ambasciata di Washington e come capo rappresentanza a Houston