L'obesità dei cani è la stessa degli umani: scoperto un nuovo gene

"Questi geni” approfondisce Alyce McClellan del Dipartimento di Fisiologia, Sviluppo e Neuroscienze dell'University of Cambridge e coautrice del report “non sono immediatamente dei bersagli ovvi per i farmaci per la perdita di peso, perché controllano altri processi biologici chiave nel corpo. Ma i risultati sottolineano l'importanza dei percorsi cerebrali fondamentali nel controllo dell'appetito e del peso corporeo". Quello che è stato scoperto nello studio è che il Dennd1b influenza direttamente un percorso cerebrale responsabile della regolazione dell'equilibrio energetico nell'organismo, denominato percorso leptina-melanocortina. Altri 4 geni associati all'obesità canina, ma che hanno un effetto minore rispetto a questo, sono stati mappati direttamente sui geni umani.

La correlazione

"Abbiamo scoperto che i cani ad alto rischio genetico di obesità erano più interessati al cibo", continua a spiegare Natalie Wallis del Dipartimento di Fisiologia, Sviluppo e Neuroscienze University of Cambridge e coautrice dello studio "Abbiamo misurato quanto i cani infastidissero i loro padroni per il pasto, e i cani ad alto rischio genetico di obesità hanno mostrato segni di un evidente appetito maggiore, come è stato dimostrato anche per le persone ad alto rischio genetico di obesità". Lo studio ha rilevato che i proprietari che controllavano bene la dieta e l'esercizio fisico dei loro cani, riuscivano a impedire persino a quelli con un alto rischio genetico di diventare obesi, ma erano necessari molta più attenzione e impegno. Allo stesso modo, le persone con un alto rischio genetico di sviluppare obesità non diventeranno necessariamente obese se seguono un regime alimentare e di esercizio fisico rigoroso, ma sono più inclini ad aumentare di peso, proseguono gli scienziati. Come nel caso dell'obesità umana, non è stato un singolo gene a determinare se i cani fossero predisposti all'obesità, osservano gli autori. È stato l'effetto netto di molteplici varianti genetiche a determinare l'alto o il basso rischio.