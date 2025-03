World Obesity Day, 800 milioni di persone convivono con l'obesità

Con un impatto economico stimato di 4,32 mila miliardi di dollari. Attraverso lo slogan "Changing systems, healthier lives", l'edizione di quest'anno si focalizza sull'importanza di porre l'accento sui cambiamenti promossi dai sistemi (come quello sanitario) e non solo sull'impegno delle persone. In Italia l'11,8% della popolazione adulta soffre di obesità

Nel mondo 800 milioni di persone convivono con l'obesità e il loro numero è destinato a crescere, già nel 2035, fino a 1,9 miliardi, con un impatto economico stimato di 4,32 mila miliardi di dollari. Sono i numeri diffusi in occasione della World Obesity Day, che ricorre oggi, 4 marzo. L'edizione 2025 della Giornata Mondiale è stata presentata in un convengo al ministero della Salute. Con lo slogan "Changing systems, healthier lives" ("Cambiare i sistemi, vite più sane"), l'edizione di quest'anno si focalizza sull'importanza di porre l'accento sui cambiamenti promossi dai sistemi (come quello sanitario) e non semplicemente sull'impegno delle persone. Nello scenario di una sempre maggiore diffusione dell'obesità, l'Italia non fa eccezione.

In Italia l'11,8% degli adulti soffre di obesità

Secondo l'Italian Barometer Obesity Report 2024, pubblicato da Ibdo Foundation e basato sui dati dell'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità, l'11,8% della popolazione adulta italiana soffre di obesità, in aumento rispetto all'11,4% del 2022. Il 36,1% degli adulti è in sovrappeso, con un incremento progressivo negli ultimi dieci anni. Critica la diffusione dell'obesità nei bambini: circa il 19% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. La tendenza è in peggioramento, soprattutto nelle Regioni meridionali e nelle aree economicamente più svantaggiate. "La governance a livello globale, di Paese e città è importante, ma di solito è frammentaria", ha affermato Andrea Lenzi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (Cnbbsv) della presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente di Open Italy. È "bloccata in silos, spesso focalizzata sulla scelta individuale e incapace o non disposta a prendere le distanze da una forte influenza commerciale e da obiettivi politici a breve termine, motivo per cui è necessario lavorare insieme per cambiare percorso per una migliore salute umana e planetaria", ha aggiunto.