LuGre sulla Luna, acceso il ricevitore satellitare italiano

Lo strumento, che viaggiava a bordo di Blue Ghost, è stato sviluppato in Italia da Qascom per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana con la collaborazione della National Aeronautics and Space Administration. È stato già in grado di rilevare sia i segnali Gps sia quelli della costellazione europea Galileo ascolta articolo

I segnali dei satelliti per la navigazione attivi nell'orbita terrestre, per la prima volta, sono stati ricevuti sulla Luna. Blue Ghost, il lander di Firefly Aerospace, infatti, è riuscito a compiere un allunaggio nel Mare delle crisi (un mare lunare situato all'interno del bacino di Crisium) con a bordo dieci strumenti scientifici, parte del programma Commercial Lunar Payload Services della Nasa, come riporta l’Agenzia Spaziale Italiana. Tra questi, c’è il ricevitore satellitare italiano LuGRE, sviluppato in Italia da Qascom per conto dell’ASI con la collaborazione della NASA e il supporto scientifico del Politecnico di Torino.

L'allunaggio Dopo due mesi di viaggio e tre settimane di permanenza in orbita lunare, l'allunaggio è avvenuto con una caduta libera controllata, grazie all'uso dei retrorazzi. Blue Ghost, atterrato all'alba lunare, avrà ora a disposizione non più di sedici giorni di luce solare per svolgere la missione e ricavare dati funzionali alla comunità scientifica, a causa delle rigide temperature della notte lunare che potrebbero portare al congelamento dello strumento. LuGre è stato acceso oggi alle 7.10 italiane e ha ricevuto sia i segnali Gps sia quelli della costellazione europea Galileo. Si tratta del primo ricevitore GNSS a operare oltre l'orbita bassa, progettato per funzionare in orbita lunare e sulla superficie della Luna, e il primo strumento attivo italiano sul nostro satellite, nonché il primo esperimento in grado di dimostrare l'uso combinato dei segnali GPS e Galileo nello spazio lunare.

"Una sfida vinta" "LuGRE è una sfida vinta, che non mi sorprende, anzi credo non ci sorprenda, è frutto della capacità di tutto il nostro settore un settore, evoluto e maturo, di elevato profilo mondiale la cui expertise e competenza mostra ogni giorno i suoi frutti, a livello internazionale, in tutti i campi di questo mondo sfidante. Lugre è coronamento del nostro coinvolgimento in questo importante programma di esplorazione e permetterà, dopo il completamento della missione, di studiare i moltissimi dati raccolti in due mesi di missione per tutta la comunità scientifica per futuri sviluppi e ricerca tecnologica", ha dichiarato Teodoro Valente, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana.