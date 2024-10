Via libera a Hera, la prima missione europea di difesa planetaria

Tutto pronto per il lancio di Hera, la prima missione europea di difesa planetaria, previsto oggi alle 16,52 ora italiana dalla base spaziale di Cape Canaveral in Florida, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. L'azienda di Elon Musk, infatti, è stata autorizzata a riprendere le attività, dopo l'ennesimo stop temporaneo dovuto ad un problema tecnico riscontrato nel Falcon 9 che ha portato nello spazio la missione Crew 9. La missione dell'Agenzia Spaziale Europea tornerà a far visita al sistema di asteroidi binari di Didymos, dove nel 2022 si è schiantata la missione Dart della Nasa: l'obiettivo, infatti, è indagare le conseguenze dell'impatto, fornendo informazioni preziose nel caso in cui si renda davvero necessario deviare un asteroide in rotta di collisione con la Terra.