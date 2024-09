Spazio, la navicella di SpaceX ha attraccato alla Iss

La Crew-9 Dragon di SpaceX, nelle scorse ore, ha completato l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale. La missione “Crew-9”, prevede la presenza a bordo dell'astronauta della Nasa, Nick Hague, e del cosmonauta di Roscosmos, Aleksandr Gorbunov. I membri dell'equipaggio saranno impegnati in oltre 200 indagini scientifiche ma l'obiettivo principale sarà far ritornare sulla Terra, il prossimo febbraio, gli astronauti Williams e Wilmore bloccati nello spazio da giugno

Dopo esser decollata sabato 28 settembre da Cape Canaveral in Florida per riportare indietro due astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da giugno, Butch Wilmore e Suni Williams, la navicella spaziale Crew-9 Dragon di SpaceX, nelle scorse ore ha completato l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

La missione “Crew-9”

La missione, il cui nome in codice è “Crew-9”, prevede la presenza a bordo della navicella di SpaceX dell'astronauta della Nasa, Nick Hague, e del cosmonauta di Roscosmos, Aleksandr Gorbunov: rappresenta la nona missione commerciale ad equipaggio Nasa proprio con SpaceX. I membri dell'equipaggio saranno impegnati in oltre 200 indagini scientifiche che coinvolgono studi sulla coagulazione del sangue, sugli effetti dell'umidità relativi alle piante coltivate nello spazio e sui cambiamenti della vista negli astronauti. Ma, come detto, missione principale sarà far ritornare sulla Terra, il prossimo febbraio, gli astronauti Williams e Wilmore che sono giunti sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso giugno a bordo del malfunzionante Boeing Starliner e da allora sono rimasti sostanzialmente bloccati nello spazio.