Usa, al via la missione per recuperare gli astronauti bloccati su ISS

È decollata ieri, sabato 28 settembre, da Cape Canaveral in Florida, la capsula Dragon per riportare indietro due astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da giugno. Ha preso il via la missione di SpaceX, come riporta la BBC, con l’obiettivo di far rientrare Butch Wilmore e Suni Williams, la cui missione sarebbe dovuta durare solo otto giorni, invece a causa di un guasto riscontrato sul nuovo Boeing Starliner, è tornata sulla Terra vuota per precauzione.