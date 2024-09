Autunno 2024, equinozio il 22 settembre: perché cambia ogni anno

L'equinozio d'autunno quest'anno cadrà domenica 22 settembre alle 14.43. Questo evento astronomico, che nell'emisfero boreale segna l'inizio dell'autunno e in quello australe della primavera, si verifica quando il Sole si trova allo zenit dell'equatore, per cui i raggi solari raggiungono perpendicolarmente l'asse di rotazione della Terra. La data e l'orario però variano di anno in anno. Ecco perché

Domani, 22 settembre, cadrà l'equinozio d'autunno, il momento dell'anno che sancisce l'inizio dell'autunno astronomico. Con i suoi paesaggi romantici, gli alberi che si colorano di tonalità più calde e le foglie che cadono dai rami, la stagione autunnale avrà inizio ufficialmente alle 14.43. Come tutti gli equinozi, anche quello di domenica 22 settembre sarà caratterizzato da 12 ore di luce e 12 ore di buio. Ma perché l'inizio dell'autunno 2024 cade un giorno dopo rispetto a quello dello scorso anno, avvenuto il 21 settembre? Come si calcolano data e orario dell'equinozio d'autunno? Vediamolo insieme.

L'equinozio d'autunno

Ma prima facciamo un passo indietro. L'equinozio d'autunno, che deriva da “aequus” (uguale) e “nox” (notte), cioè “notte uguale”, è il momento in cui il Sole si trova allo zenit dell'equatore, per cui i raggi solari raggiungono perpendicolarmente l'asse di rotazione della Terra. Durante l'equinozio, che ricorre due volte all'anno - in primavera e in autunno, il periodo diurno ha la stessa durata di quello notturno: 12 ore. Nel nostro emisfero boreale, l'equinozio di primavera (che cade a marzo) sancisce la fine dell'inverno e l'inizio della stagione primaverile, mentre quello d'autunno (che cade a settembre) segna la fine dell'estate e l'inizio del periodo autunnale. Nell'emisfero australe, invece, accade l'esatto contrario: la primavera inizia con l'equinozio di settembre e l'autunno con quello di marzo.

Perché la data dell'equinozio non è sempre uguale

Come abbiamo visto, dunque, l'equinozio d'autunno nel nostro emisfero inizierà domenica 22 settembre alle 14.43. La data di questo evento astronomico però varia regolarmente: ciò è dovuto al fatto che la Terra, in realtà, non impiega 365 giorni precisi per effettuare la sua orbita attorno al Sole, ma 365,256. Per via di questo scarto rispetto ai 365 giorni che compongono il nostro calendario gregoriano, sono stati concepiti gli anni bisestili. Questo però implica che le date di equinozi e solstizi cambino di anno in anno. L'equinozio d'autunno cade generalmente il 22 o il 23 settembre, di rado il 21 o il 24 settembre. Mentre quello di primavera tra il 19 e il 21 marzo.