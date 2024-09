Il caldo fuori stagione sarà particolarmente evidente al Sud, mentre il Nord sarà maggiormente esposto alle prime perturbazioni atlantiche, che abbasseranno leggermente le temperature. La mappa delle previsioni realizzata dal Centro Europeo per la Previsione Meteorologica a Medio termine, ECMWF, di Reading (Regno Unito) evidenzia chiaramente un'Europa quasi interamente colorata di arancione e rosso, "a conferma di un sopra media termico atteso su tutti gli Stati". Si conferma dunque, come riferito da ilMeteo.it, “il trend volto al riscaldamento in tutte le stagioni, segno evidente di un cambiamento climatico che marcia a grandi passi specie sul bacino del Mediterraneo, con effetti anche sull'Italia”.

Ottobre 2024 sarà caratterizzato da abbondanti piogge, come spesso accade in questo periodo dell'anno. Infatti, il cuore dell'autunno è noto per le intense precipitazioni, dovute alla formazione di vaste aree depressionarie alle alte latitudini, che colpiscono prima l'Europa occidentale e poi anche l'Italia, portando piogge diffuse su gran parte del Paese. Tuttavia, la nuova stagione sarà anche caratterizzata da temperature ben sopra la media stagionale, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con un aumento previsto fino a 2-3°C.

Temperature anomale dei mari



Come sottolineato dagli esperti, il calore in eccesso andrà ad influenzare in modo significativo la circolazione atmosferica a grande scala e soprattutto la temperatura dei mari. Attualmente, le acque registrano valori tra i 27 e i 28°C, e si prevede che mantengano temperature attorno ai 26-27°C anche con l'inizio dell'autunno, una differenza di 4-5°C rispetto alle medie stagionali. “Tutto ciò si traduce in una maggiore energia potenziale in gioco, ovvero in quel carburante necessario per lo sviluppo di fenomeni estremi. È proprio su questo tema che dovremo stare in guardia”, sottolinea ilMeteo.it.



Contrasti atmosferici tra caldo e freddo



L'incontro tra questo calore persistente e i primi fronti freddi provenienti dal Nord Europa potrebbe provocare forti contrasti atmosferici nei mesi di ottobre e novembre, aumentando il rischio di eventi climatici violenti. Particolare attenzione sarà necessaria per monitorare le perturbazioni provenienti dal Nord Europa e i cicloni mediterranei (Medicane), che potrebbero svilupparsi nel Mediterraneo.



