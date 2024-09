Bambini in viaggio, in Trentino per vivere la magia dell'autunno

Un altro cielo, un altro colore, un altro profumo nell’aria più fresca, un’altra atmosfera e un'altra “bella stagione” da scoprire. È questo l’autunno in Trentino, il momento più adatto per apprezzare il silenzio e i colori della natura, che ci accompagnano mentre percorriamo i sentieri in quota, verso i numerosi rifugi che prolungano l’apertura, circondati da una policromia di colori che accendono i boschi

A cura di Gaia Mombelli