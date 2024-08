Astronomia, gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di agosto

Uno degli eventi più attesi è sicuramente la notte di San Lorenzo che, come da tradizione, vede sfrecciare nel cielo numerosissime stelle cadenti, in particolare lo sciame meteorico delle Perseidi. Appuntamento da non perdere il 21 agosto con la Luna Blu stagionale ascolta articolo

Il mese di agosto è da sempre il periodo dell'anno in grado di regalarci gli spettacoli astronomici più suggestivi. Uno degli eventi più attesi è sicuramente la notte di San Lorenzo che, come da tradizione, vede sfrecciare nel cielo numerosissime stelle cadenti. Senza dimenticare poi l'appuntamento del 21 agosto con l'imperdibile Luna Blu stagionale. Ecco tutte le date da segnare sul calendario di agosto per ammirare gli spettacoli celesti più belli.

Le stelle cadenti Perseidi L'evento astronomico protagonista di agosto sarà senza dubbio lo sciame meteorico delle Perseidi. Attive dal 17 luglio fino al 28 agosto, con un picco di visibilità tra il 12 e il 13 agosto, le “lacrime di San Lorenzo”, così vengono soprannominate queste stelle cadenti, rappresentano i residui di una cometa periodica chiamata 109/P Swift-Tuttle, mentre il loro radiante è situato nella costellazione del Perseo (da cui prendono il nome). L'affascinante spettacolo di stelle cadenti sarà visibile a partire dalla notte di San Lorenzo, il 10 agosto, e potrebbe prolungarsi fino al 15. Per osservare al meglio questi sciami meteorici è consigliabile recarsi in una zona con cielo aperto, lontana dalle luci della città. Gli altri sciami meteorici di agosto Oltre alle Perseidi, durante il mese di agosto sarà possibile ammirare anche altri spettacoli di stelle cadenti. Nella serata dell'8 agosto è previsto il picco di visibilità delle Nord Delta Aquaridi, potenzialmente in grado di regalare 20-25 meteore all'ora. L'origine di questo sciame meteorico non è stata ancora definita: potrebbe derivare dalla cometa P/2008 Y12 (Soho), con un periodo di 5,4 anni, oppure dalla cometa 96P/Machholz, scoperta nel 1986. Altra data da segnare sul calendario è quella del 17 agosto, quando è previsto in cielo il picco di visibilità delle Kappa Cignidi: nonostante il periodo di massima attività si registri intorno alla metà di agosto, questo sciame è sporadico e non sempre compare a intervalli regolari. Ultimo appuntamento da non perdere è il 20 agosto, con le Nord Iota Aquaridi che, sebbene si tratti di uno sciame di debole intesità, è in grado comunque di regalare uno spettacolo affascinante. leggi anche Viaggi, le 5 destinazioni perfette per chi vuole ammirare le stelle

La luna piena Non può mancare infine il plenilunio di agosto. Il grande appuntamento lunare da segnare sul calendario per questo mese è fissato al 19 agosto alle 20.26 (ora italiana). In questa data potremo ammirare la Luna Blu stagionale, cioè il terzo plenilunio in una stagione astronomica caratterizzata da quattro lune piene. Quella che vedremo ad agosto sarà anche una Superluna dello Storione perché apparirà più grande e luminosa del solito. Per l'occasione, il nostro satellite illuminerà il cielo della notte regalandoci uno spettacolo unico e piuttosto raro: la prossima Luna Blu stagionale infatti si verificherà tra ben 3 anni, il 20 maggio 2027. vedi anche Il calendario lunare di agosto 2024: gli eventi da non perdere