Viaggi, le 5 destinazioni perfette per chi vuole ammirare le stelle

Introduzione

L’estate è tradizionalmente uno dei momenti migliori per guardare le stelle. Tra le sere estive spicca la notte di San Lorenzo, nota per le maggiori possibilità di avvistare una stella cadente. Ma non è l’unico momento e in alcuni luoghi al mondo questa ricerca diventa ancora più magica. eDreams ha suggerito le mete ideali per vedere le costellazioni nel loro massimo splendore. Dalle dune pittoresche della Namibia alla suggestiva riserva naturale nel cuore della Contea di Kerry, ecco dove è possibile osservare eclissi, stelle cadenti e piogge di meteoriti.