Il calendario lunare di agosto 2024: gli eventi da non perdere

Dopo la Luna di Cervo che ha illuminato il cielo della notte del 21 luglio scorso, si avvicina ora la celebre Luna Blu di agosto. Il nuovo mese sarà caratterizzato non solo da suggestivi eventi astronomici, come le stelle cadenti Perseidi che saranno ben visibli subito dopo la notte di San Lorenzo tra l'11 e il 14 agosto, ma anche da affascinanti spettacoli della Luna, come l'immancabile plenilunio estivo.

La Luna piena di agosto 2024



Il grande appuntamento lunare da segnare sul calendario per questo mese è fissato al 19 agosto alle 20.26 (ora italiana). In questa data si verificherà la Luna Blu stagionale: si tratta del terzo plenilunio in una stagione astronomica caratterizzata da quattro lune piene. Quella che vedremo ad agosto sarà anche una Superluna dello Storione perché apparirà più grande e luminosa del solito. Per l'occasione, il nostro satellite illuminerà il cielo della notte regalandoci uno spettacolo unico e piuttosto raro: la prossima Luna blu stagionale infatti si verificherà tra ben 3 anni, il 20 maggio 2027. Nonostante il nome possa trarci in inganno, la Luna blu del 19 agosto non sarà davvero blu: il colore che assumerà il nostro satellite sarà sempre lo stesso, dalle tonalità bianco-argentee.

Il plenilunio di agosto

Nel corso dei secoli, la luna piena d'agosto ha assunto nomi diversi a seconda delle culture. Nella tradizione cinese si chiamava Luna del fantasma affamato, nel mondo celtico era la Luna della rivendicazione e secondo il popolo nativo americano dei Cherokee, Luna del mais maturo. Infine, nell'emisfero sud veniva soprannominata Luna del lupo, Luna vecchia o Luna di ghiaccio.