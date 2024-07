Etna, Cratere Voragine supera Sud-Est: ha raggiunto quota 3.369 metri

La crescita del Cratere Voragine



Il Cratere Voragine, che era rimasto silente per oltre tre anni (l'ultima emissione di cenere risaliva al 3 aprile 2021), ha iniziato a crescere in altezza dal 14 giugno scorso con una debole attività stromboliana. Nelle tre settimane successive è stato osservato un progressivo aumento nell'intensità del fenomeno e, dal 28 giugno, si è aggiunta anche l'emissione di piccole colate di lava che hanno invaso il cratere adiacente Bocca Nuova.

Un nuovo cono è cresciuto intorno alle bocche in attività esplosiva, raggiungendo in pochi giorni un'altezza di diverse decine di metri sopra il punto dove era iniziata l'attività. Infine, la sera del 4 luglio l'attività eruttiva alla Voragine si è rapidamente intensificata fino a produrre fontane di lava, con la formazione di una colonna eruttiva alta alcuni chilometri. Questo episodio parossistico, come spiegato nella nota dell’IngvVulcani, è durato più di sette ore e ha cambiato significativamente la morfologia dell'area sommitale. Il cono piroclastico formatosi nei giorni precedenti è stato distrutto, mentre si è verificato un notevole accumulo di materiale piroclastico sugli orli della Voragine.