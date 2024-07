Il nucleo della Terra rallenta così tanto da invertire la rotazione

Che il nostro pianeta compia una serie di rotazioni non è una novità. Ma c’è un’altra rotazione che sta incuriosendo i ricercatori. All’interno della Terra infatti c’è un’altra sfera di metallo che ruota indipendentemente. Un po’ come se fosse una trottola che gira all’interno di una trottola più grande. Ma avvolta dal mistero. In particolare, il modo in cui si muove, la sua velocità di rotazione e la sua direzione, è stato al centro di un dibattito durato decenni. E ancora oggi gli scienziati hanno opinioni contrastanti su quello che accade nelle profondità del nostro pianeta. Si pensa anche che il nucleo della Terra sia rallentato così tanto da iniziare a muoversi all’indietro.

Il modello

Un modello proposto nel 2023 aveva fatto notare che il nucleo interno, che in passato aveva ruotato più velocemente della Terra stessa, stava ruotando più lentamente. Per un po', avevano riferito gli scienziati, la rotazione del nucleo corrispondeva alla rotazione della Terra. Poi ha rallentato ancora di più, finché il nucleo non si è mosso all'indietro rispetto agli strati fluidi che lo circondavano. All'epoca, alcuni esperti avevano avvertito che erano necessari più dati per rafforzare questa conclusione, ma ora un altro team di scienziati ha fornito nuove prove per questa ipotesi sulla velocità di rotazione del nucleo interno. La ricerca pubblicata il 12 giugno sulla rivista Nature non solo conferma il rallentamento del nucleo, ma supporta anche la proposta del 2023 secondo cui questa decelerazione del nucleo fa parte di un modello decennale di rallentamento e accelerazione. Non tutti però sono convinti che la questione sia risolta. Come un rallentamento del nucleo interno potrebbe influenzare il nostro pianeta è ancora una questione aperta, anche se alcuni esperti sostengono che potrebbe entrare in gioco il campo magnetico terrestre.