Il calendario lunare di luglio 2024: gli eventi da non perdere

Il cielo di luglio ci regalerà affascinanti spettacoli celesti. Dopo aver assistito a giugno agli imperdibili fenomeni del solstizio d'estate, che quest'anno per la prima volta dopo 228 anni è caduto in “super-anticipo”, e della Luna Piena di Fragola (lo scorso 22 giugno), anche nel mese più caldo dell'anno potremo ammirare una serie di suggestivi eventi che vedranno protagonista assoluta la Luna e le sue fasi lunari, cioè i cambiamenti del suo aspetto percepiti dalla Terra.

Le date da ricordare

Secondo il calendario lunare di luglio 2024, la prima data dal segnare sul calendario è il 6 luglio, il giorno in cui si verificherà la cosiddetta “Fairy Moon”, cioè la Luna nuova. Altro appuntamento imperdibile sarà il 21 luglio, il momento più atteso del mese, quando la Luna piena domina il cielo della notte in tutta la sua magnificenza. Il plenilunio di luglio è conosciuto anche come Luna del Cervo.